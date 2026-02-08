จับทิ้งทวนก่อนปิดหีบ! หนุ่มเชียงรายโดนรวบฐานถ่ายบัตรเลือกตั้งก่อนหย่อน

เชียงราย-ก่อนปิดหีบเลือกตั้ง ส.ส.-ประชามติฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ-กกต.เชียงราย รวมตัวหนุ่มวัย 33 ปี กากบาทบัตรแล้วใช้มือถือถ่ายภาพ เจ้าหน้าที่ตรวจพบรับสารภาพพร้อมหลักฐานบันทึกจึงถูกนำตัวดำเนินคดีแล้ว ด้านผลนับคะแนนล่วงหน้าช่วงต้นพรรคประชาชนนำโด่งทั้งคนทั้งพรรค
วันนี้ (8 ก.พ.) พ.ต.อ.อนุสรณ์ หน่อคำบุตร ผกก.สภ.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ จ.เชียงราย และฝ่ายปกครอง ได้ควบคุมตัวชายจำนวน 1 คน ชื่อว่านายสมชาติ อายุ 33 ปี ชาว ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย หลังจากทาง กกต.จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และลงประชามติรัฐธรรมนูญ ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 20 ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ 15 ต.บ้านดู่ ปรากฎว่าขณะที่ประชาชนต่างพากันไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้มีนายสมชาติเข้าไปลงทะเบียนเลือกตั้งด้วย
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งสังเกตุเห็นว่าหลังจากนายสมชาติถือบัตรเดินเข้าไปกากบาทในคูหาแล้ว กลับควักเอาโทรศัพท์มือถือที่พกมาด้วยออกมาถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งในหน้าที่มีตัวเองได้ลงคะแนนเอาไว้ ทำให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบและพบของกลางเป็นโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือเมื่อสอบถามนายสมชาติก็ให้การยอมรับสารภาพด้วยดีว่าตัวเองเป็นคนถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งจริง เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวและตรวจสอบภาพในโทรศัพท์มือถือก็พบว่ามีการบันทึกภาพเอาไว้จริง
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวต่อนายสมชาติหาว่า “ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนแล้ว” อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ปี พ.ศ. 2561 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จากนั้นนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านดู่ ดำเนินคดีตามกฎหมาย
รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งจากบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.เชียงราย ทั้งในและนอกเขตเลือกตั้งรวมทั้งต่างประเทศ พบว่าช่วงต้นผู้สมัครจากพรรคประชาชนคือนายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ อดีต ส.ส.ได้คะแนนนำโด่งมาเป็นอันดับ 1 ส่วนผู้ที่มีคะแนนติดตามมาคือนายธนรัช จงสุทธานามณี จากพรรคเพื่อไทย ส่วนคะแนนบัญชีรายชื่อพบพรรคประชาชนมีคะแนนนำมาเป็นอันแรกเช่นกัน กระนั้นเป็นเพียงการนับคะแนนจากบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าชุดที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 11 ชุด.