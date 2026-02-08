ผบช.ภ.7 ลงพื้นที่ 3 จังหวัด ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง ยืนยันภาพรวมเรียบร้อย ไม่พบเหตุผิดปกติ

นครปฐม - พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.ภ.7 ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้งและจุดออกเสียงประชามติในสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และราชบุรี กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเข้ม พบภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันนี้( 8 ก.พ.) พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เดินทางลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของหน่วยลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และจุดออกเสียงประชามติ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี
ในการนี้ มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงร่วมให้การต้อนรับและร่วมตรวจพื้นที่ ประกอบด้วย พล.ต.ต.ธีระเดช อธิภัคกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร พล.ต.ต.สมภพ คูหาวิชานันท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม พล.ต.ต.ปรัชญา ทองน้ำวน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.พิเชษฐ์พงศ์ แจ้งค้ายคม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร พ.ต.อ.ภูภณ ทัพเจริญ ผู้กำกับการ สภ.ดำเนินสะดวก และ พ.ต.อ.สมชาย ขอค้า ผู้กำกับการ สภ.เมืองสมุทรสงคราม
สำหรับจุดตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย 1.หน่วยเลือกตั้งที่ 7 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร ณ โรงเรียนวัดเกตุมวดีศรีวราราม 2 .หน่วยเลือกตั้งที่ 20 และ 21 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดสมุทรสงคราม ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 3. หน่วยเลือกตั้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สภ.ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 4. หน่วยเลือกตั้งที่ 4 และ 5 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดราชบุรี ณ โรงอาหารวัดอมรญาติสมาคม
พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบช.ภ.7 กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมทุกพื้นที่ พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมเพรียง จึงได้กำชับให้ข้าราชการตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตามแผนที่กำหนดไว้
ทั้งนี้ จากรายงานสถานการณ์โดยรวมพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างใด รวมถึงสภาพการจราจรโดยรอบหน่วยเลือกตั้งและจุดออกเสียงประชามติ ไม่มีปัญหาการจราจรติดขัด