ถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพฯ หนาแน่น คาดประชาชนเดินทางกลับหลังใช้สิทธิเลือกตั้ง

พระนครศรีอยุธยา - การจราจรถนนสายเอเชียช่วงผ่านอยุธยาชะลอตัว รถสะสมหลายจุด คาดผลจากประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ หลังกลับภูมิลำเนาใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.และออกเสียงประชามติ
เวลา 15.00 น. วันนี้( 8 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพการจราจรบนถนนสายเอเชีย ขาเข้ากรุงเทพมหานคร ช่วงผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าการจราจรมีปริมาณรถหนาแน่น เนื่องจากเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ และเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ควบคู่กับการออกเสียงประชามติ ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑล
พบว่าปริมาณรถเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 26 บริเวณลงจากสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก มีรถจำนวนมากเลี้ยวเข้าอำเภอนครหลวง รวมถึงรถจากช่องทางคู่ขนานเบี่ยงขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 24 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้รถวิ่งเต็มทุกช่องทางการจราจร
ต่อเนื่องจนถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 18 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าปริมาณรถชะลอตัวและสะสมเพิ่มมากขึ้น จากรถที่ออกจากเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา รวมกับรถจากถนนโรจนะที่เบี่ยงเข้าถนนสายเอเชีย ส่งผลให้รถสามารถใช้ความเร็วได้เพียงประมาณ 50–60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทั้งนี้ คาดว่าจนถึงช่วงค่ำจะยังคงมีปริมาณรถเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประชาชนจำนวนหนึ่งเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่วันก่อนหน้า และหลังใช้สิทธิแล้วจึงเดินทางกลับ ส่งผลให้สภาพการจราจรบนถนนสายเอเชียมีความหนาแน่นมากกว่าปกติ