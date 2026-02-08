เยาวชน แน่นสถานีขนส่งอ่างทอง หลังมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สะท้อนคนรุ่นใหม่ตื่นตัวทางการเมือง

อ่างทอง - บรรยากาศสถานีขนส่งอ่างทองคึกคัก กลุ่มเยาวชนและประชาชนจำนวนมาก เตรียมเดินทางไปศึกษาต่อไปหลังกลับภูมิลำเนาเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.และออกเสียงประชามติ จนพื้นที่แออัด สะท้อนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนรุ่นใหม่
วันนี้( 8 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอ่างทอง (บขส.อ่างทอง) พบว่ามีประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และออกเสียงประชามติ ส่งผลให้พื้นที่ภายในสถานีขนส่งมีความหนาแน่นและคึกคักเป็นอย่างมาก
ขณะเดียวกัน มีประชาชนจำนวนมากรอขึ้นรถโดยสารเพื่อเดินทางกลับหลังใช้สิทธิ ทำให้เจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่งต้องเร่งประสานงานกับผู้ประกอบการรถโดยสาร เพื่อจัดรถเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อความต้องการ และป้องกันไม่ให้เกิดการตกค้างของผู้โดยสาร
จากการสอบถาม พบว่าประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ บางส่วนเดินทางมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา ขณะที่บางรายเดินทางมาตั้งแต่เมื่อวาน และบางรายเดินทางมาในช่วงเช้าของวันนี้ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน้าที่ของพลเมือง
ทั้งนี้ บรรยากาศดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย และการใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อกำหนดอนาคตของประเทศ