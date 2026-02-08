“อนุทิน” ควง “เนวิน” เข้าคูหาเลือกตั้ง ส.ส.ที่บุรีรัมย์ เผยรับประทานอาหารร่วมเนวินก่อนรีบบินกลับวอร์รูมกรุงเทพฯ

บุรีรัมย์ - อนุทิน นายกฯ และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อม “เนวิน ชิดชอบ” และครอบครัว เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งที่บุรีรัมย์ ท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมย้ำการใช้สิทธิเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ และเชิญชวนประชาชนออกมาเลือกตั้ง เผยรับประทานอาหารร่วมกับเนวิน ก่อนรีบบินกลับวอร์รูมกรุงเทพฯ
วันนี้ (8 ก.พ. 69) เมื่อเวลา 13.13 น. ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ทภ.) ลำดับรายชื่อมีสิทธิเลือกตั้งที่ 93 และนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ลำดับรายชื่อที่ 89 พร้อมครอบครัว ได้เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เขตเลือกตั้งที่ 2 ศาลากลางหมู่บ้านไทยเจริญ ต.เทศบาลนครบุรีรัมย์ หมู่ที่ 4 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
นายอนุทินได้ใส่เสื้อสีกรมท่า สวมหมวกสีกรมท่ารูปหัวใจ รองเท้าสีเทา ได้เดินทางมายังหน่วยเลือกตั้งด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม แจ่มใส ท่ามกลางสื่อมวลชนรอสัมภาษณ์ ภายหลังการใช้สิทธิเลือกตั้ง นายอนุทิน ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่มาใช้สิทธิในวันนี้ว่า เราต้องมาใช้สิทธิในฐานะประชาชนคนหนึ่ง และมาใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ได้กำหนดไว้
เมื่อถามถึงสถานที่วอร์รูมผลเลือกตั้ง นายอนุทินกล่าวว่า ภายหลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้วเสร็จจะเข้ากรุงเทพฯ ทันที เนื่องจากภรรยาจะต้องไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ พร้อมทั้งขอเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง และมั่นใจว่าประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองอยู่แล้ว โดยตั้งแต่เช้าตนได้รับรายงานมาว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศพร้อมออกมาใช้สิทธิกันอย่างถ้วนหน้า และมั่นใจว่าทุกคนมีความเบิกบานใจ
ขณะเดียวกัน เมื่อถามถึงฤกษ์การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันนี้นั้น นายอนุทินกล่าวว่า ไม่ได้ถือฤกษ์อะไร เป็นฤกษ์สะดวกสำหรับตนเอง
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความกังวลในเรื่องของบัตรเสียหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ตนมองว่ากระบวนการการเลือกตั้งมีความชัดเจน การจะเกิดบัตรเสียเป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากมีช่องทางในการอธิบาย ไม่ว่าจะเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อหรือการออกเสียงประชามติ ทุกกระบวนการค่อนข้างมีความสะดวกและเข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ ชื่อ สี ช่อง คูหา ค่อนบ้างชัดเจน
เมื่อถามถึงความกังวลของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการจังหวัดน่าน ที่มีการฉีกบัตรเลือกตั้งผิดนั้น นายอนุทินระบุว่าตนยังไม่ได้รับรายงาน แต่คิดว่าทางเจ้าหน้าที่ กกต.ที่จะมีมาตรการในการดำเนินการ และแผนรองรับต่อไป หากเกิดข้อบกพร่องโดยที่ไม่ได้เจตนา
เมื่อถามถึงว่าฐานเสียงของพรรคภูมิใจไทยมีความมั่นใจหรือไม่นั้น นายอนุทินกล่าวว่า เราทำทุกอย่างที่เราต้องทำ แต่ไม่สามารถที่จะไปบังคับจิตใจพี่น้องประชาชนได้ ตนได้แต่นำเสนอและมีความคาดหวังว่าประชาชนจะให้โอกาสตนเองได้รับใช้ประชาชน
ส่วนวันนี้ที่ตนได้เดินทางมาพร้อมกับนายเนวินนั้น นายอนุทินระบุว่าตนมาใช้สิทธิที่นี่ประมาณ 10 ครั้งแล้ว ก็เดินทางมาพร้อมกับนายเนวินตลอด เนื่องจากนายเนวิน อาศัยอยู่ที่นี่ เวลาตนมาก็จะเผื่อเวลาเพื่อไปรับประทานอาหารร่วมกัน
เมื่อถามถึงความกังวลของเขตเลือกตั้งที่ติดกับแนวชายแดนไทย-กัมพูชา นายอนุทินกล่าวว่า วันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ได้มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ โดยมีการดำเนินการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ทางการปกครองก็ได้มีการเตรียมแผน 1, 2, 3 ไว้ และวันนี้ได้ผ่านไปครึ่งวันแล้วทุกกระบวนการยังดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
กระแสข่าวที่จะมีการก่อความไม่สงบในวันเลือกตั้งนั้นหรือมีการยิงปะทะนั้น นายอนุทินกล่าวว่า "ไม่มีกระแสนั้นนะครับ เท่าที่สังเกตการณ์พี่น้องชาวบ้านกรวดก็มาเลือกตั้งตามปกติ"