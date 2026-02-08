ผบช.ภ.7 ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้งราชบุรี คุมเข้มความปลอดภัย เขตแข่งขันสูง

ราชบุรี - ผบช.ภ.7 ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 ราชบุรี เป็นพื้นที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษจากทุกฝ่าย เป็นเขตทีมีการแข่งขันสูง
วันนี้( 8 ก.พ.) พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่ 4 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่แข่งขันทางการเมืองสูง เพื่อกำกับดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด
โดยมี พล.ต.ต.ปรัชญา ทองน้ำวน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา ปลัดจังหวัดราชบุรี นายสุวิทย์ชาติ นวมเพชร นายอำเภอดำเนินสะดวก และนายณัฎฐกร คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จังหวัดราชบุรี ร่วมติดตามสถานการณ์
ทั้งนี้ เขตเลือกตั้งที่ 5 ราชบุรี มีการแข่งขันระหว่าง นายชัยทิพย์ กมลพันธุ์ทิพย์ อดีต ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ในนามพรรคกล้าธรรม หมายเลข 3 และนายบุญลือ ประเสริฐโสภา อดีต ส.ส.พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 4 ทำให้พื้นที่ดังกล่าวถูกจับตามองเป็นพิเศษจากทุกฝ่าย