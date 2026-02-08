ส่อฉาวคาคูหา!กกต.-ตร.ลงสอบทันที กปน.พะเยา แอบหย่อนบัตรลงหีบช่วงพักเที่ยง 7 ใบรวด

พะเยา - ส่อเป็นเรื่องฉาวกลางคูหาเลือกตั้งพะเยา.. เจ้าหน้าที่ กปน.พะเยา ถูกกล่าวหาแอบหย่อนบัตรเลือกตั้งที่เตรียมมาลงหีบช่วงพักเที่ยง 7 ใบ ล่าสุดกกต.–ตร.เร่งสอบ
วันนี้( 8 ก.พ.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)ที่ 6 หมู่ที่4 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รายหนึ่ง ถูกกล่าวหาว่าฉวยโอกาสในช่วงพักเที่ยง แอบนำบัตรเลือกตั้งที่เตรียมมา จำนวน 7 ใบ ใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้ง
เบื้องต้นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ตรวจพบความผิดปกติ ได้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รวมถึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่แล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเชิงลึก พร้อมย้ำว่าการดำเนินการทั้งหมดต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่ามีความผิดจริง ผู้กระทำอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งต่อไป.