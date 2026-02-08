กาญจนบุรี - “ครูปรีชา–เจ๊เกียว–เจ๊บ้าบิ่น” พร้อมใจใช้สิทธิเลือกตั้ง ร่วมขับเคลื่อนประชาธิปไตย พร้อมฝากความหวังถึงรัฐบาลใหม่ให้ใส่ใจดูแลประชาชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจและปัญหาต่าง ๆ ของประเทศอย่างจริงจัง
วันนี้( 8 ก.พ.) ครูปรีชา ใคร่ครวญ หวย 30 ล้านในตำนาน เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่ช่วงเช้า ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี
ภายหลังใช้สิทธิ ครูปรีชาระบุว่า การใช้บัตรเลือกตั้ง 3 ใบไม่ยุ่งยาก มีความชัดเจนทั้งการเลือกบุคคล เลือกพรรคการเมือง และการออกเสียงประชามติ พร้อมฝากความหวังถึงรัฐบาลใหม่ให้ใส่ใจดูแลประชาชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจและปัญหาต่าง ๆ ของประเทศอย่างจริงจัง
ขณะที่ 3 เจ๊หวยอลเวง พร้อมใจออกมา ใช้สิทธิเลือกตั้ง ย้ำบัตร 3 ใบชัดเจน หวังรัฐบาลใหม่โปร่งใส
เจ๊เกียว เจ๊บ้าบิ่น และเจ๊พัช บุคคลที่เป็นที่รู้จักจากคดีหวยอลเวง 30 ล้าน พร้อมใจกันออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดกาญจนบุรี ตามหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
ทั้งเจ๊เกียวและเจ๊บ้าบิ่น เปิดเผยตรงกันว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ต้องใช้บัตรถึง 3 ใบ ซึ่งเห็นว่ามีความชัดเจน แยกบทบาทการเลือกบุคคล พรรคการเมือง และการออกเสียงประชามติได้ดี ไม่ยุ่งยาก
โดยต่างคาดหวัง ต่อรัฐบาลใหม่ว่า อยากให้บริหารประเทศด้วยความโปร่งใส รักชาติบ้านเมือง และให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์มากขึ้น เพื่อปลูกฝังความรักแผ่นดิน พร้อมอวยพรเนื่องในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์และตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง ขอให้ทุกคนมีความรัก ความสุข และความเจริญรุ่งเรือง
ขณะที่เจ๊พัชระบุว่า บรรยากาศการใช้สิทธิเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง