อดีตนายทหารแรงเยอะ!คลี่บัตรเลือกตั้งจนฉีกคาคูหา โดนจนท.คุมตัวสอบทันที

ลำปาง - เลือกตั้ง สส.-ออกเสียงประชามติลำปาง วุ่นด้วย..พบอดีตนายทหารวัยเกษียณทำบัตรเลือกตั้งฉีกต่อหน้า กปน. บอกไม่ได้ตั้งใจ แต่แรงเยอะ-คลี่บัตรจนขาด โดนคุมตัวสอบทันที
วันนี้ (8 ก.พ.69) ผูสื่อข่าวรายงานบรรยากาศเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป และการออกเสียงประชามติ ในลำปาง ว่าประชาชนได้ทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่อง
แต่ที่หน่วยเลือกตั้งที่9 ตำบลบ่อแอ้ว เมศบาลตำบลบ่อแฮ้วหนองกระทิง เขตเลือกตั้งที่1 บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านเขลางค์ทอง หมู่12 ซึ่งชาวบ้านได้ทยอยออกมาใช้สิทธิกันต่อเนื่อง บางช่วงต่อยืนรอคิว และส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ
คุณตาคุณยาย อายุ 81 ปี และ 86 ปี ซึ่งเดินทางมาใช้สิทธิได้บอกว่าตนออกมาใช้สิทธิทุกครั้ง ครั้งนี้เมื่อกลับมาจากกรุงเทพฯก็รีบมาใช้สิทธิทันที ตนเองอยากได้ผู้แทนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ทำงานดีไม่ชอบคนโกง และขอเชิญชวนประชาชนทุกคนออกมาใช้สิทธิใช้เสียง ในวันนี้และควรมาก่อนเวลา 17.00 น.
ส่วนที่หน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยที่ 14 บ้านยางอ้อยใต้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เกิดเหตุผู้สูงอายุรายหนึ่ง อายุ 65 ปี เป็นอดีตนายทหาร ทำบัตรฉีกขาด ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
ซึ่ง จนท.ก็ได้เข้าควบคุมตัวและรักษาสภาพบัตรที่ถูกฉีกไว้เป็นหลักฐาน พร้อมรายงานเหตุให้ทางจังหวัดทราบ จากนั้นได้เชิญตัวไปให้ปากคำที่ สภ.ห้างฉัตร จากนั้นนายทองเนตร ดูใจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ได้เดินทางไปสอบเรื่องดังกล่าวทันที
เบื้องต้นผู้ก่อเหตุได้ให้การว่าไม่ได้ตั้งใจทำให้บัตรเลือกตั้งฉีกขาด แต่ตนนั้นใช้มือคลี่บัตรเลือกตั้งแรงไปหน่อยและไม่ระมัดระวัง จนทำให้บัตรเลือกตั้งฉีกขาดซึ่งก็ตรงกับรอยพับพอดี ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้างฉัตร ได้บันทึกคำกล่าวโทษ และจะนำส่งศาลเพื่อพิจารณาต่อไป
สำหรับการเลือกตั้งมีข้อกฎหมายที่สำคัญๆ มีดังนี้ ห้ามจงใจทำบัตรให้ชำรุดเสียหาย
เลือกตั้ง สส. ห้ามจงใจทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดเสียหาย เช่น ฉีกบัตร หรือทำให้เป็นบัตรเสีย หรือทำให้บัตรเสียเป็นบัตรดี หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 10 ปี (พ.ร.ป.สส.ฯ มาตรา 144)
ประชามติ: ห้ามทำลายบัตรออกเสียงหรือจงใจทำให้บัตรชำรุดเสียหาย หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (พ.ร.บ.ประชามติฯ มาตรา 74)