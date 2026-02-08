เป็นบัตรเสียใบแรก!! ประชาชนหย่อนบัตรไม่เข้าคูหา เจ้าหน้าที่แจงถือเป็นบัตรเสีย

สระบุรี - พบบัตรเสียใบแรก หลังเปิดหีบเลือกตั้ง หญิงรับบัตร 2 ใบหย่อนลงหีบโดยไม่เข้าคูหา เจ้าหน้าที่ชี้แจงตามระเบียบ ถือเป็นบัตรเสียใบแรก
วันนี้( 8 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2569 ควบคู่กับการออกเสียงประชามติ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี พบว่ามีประชาชนมารอเข้าคิวใช้สิทธิก่อนเวลาเปิดหีบเลือกตั้ง 08.00 น. อย่างคึกคัก
โดยที่หน่วยเลือกตั้งที่ 26 เขตเลือกตั้งที่ 4 ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ภายในปะรำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 1 ก่อนถึงเวลาเปิดหีบ ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งทั้ง 3 ขั้นตอน พร้อมแสดงหีบเปล่าให้ประชาชนรับทราบก่อนปิดผนึก ตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อถึงเวลา 08.00 น. เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทยอยเข้าแถวรับบัตรเลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วยบัตรสีชมพูและบัตรสีเขียว ระหว่างนั้นพบหญิงรายหนึ่ง หลังรับบัตรทั้งสองใบ ได้หย่อนบัตรสีชมพูลงหีบบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อโดยไม่เข้าคูหาก่อน เจ้าหน้าที่จึงทักท้วงว่าดำเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอน
ต่อมาหญิงคนดังกล่าวได้เตรียมนำบัตรสีเขียวหย่อนลงหีบเลือกตั้งแบบแบ่งเขต เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยจึงแนะนำให้นำบัตรเข้าไปลงคะแนนในคูหาก่อน พร้อมประกาศให้ทราบว่าบัตรสีชมพูที่หย่อนลงหีบไปแล้วโดยไม่เข้าคูหานั้น ถือเป็นบัตรเสียตามระเบียบ ไม่สามารถนำออกมาแก้ไขได้
นางนฤมล สังข์ศร ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เปิดเผยว่า หญิงรายดังกล่าวอาจไม่เคยใช้สิทธิเลือกตั้งมาก่อน เมื่อได้รับบัตรจากเจ้าหน้าที่จึงเผลอหย่อนบัตรลงหีบทันที โดยอาจเข้าใจขั้นตอนคลาดเคลื่อนจากผู้ใช้สิทธิรายก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การหย่อนบัตรโดยไม่เข้าคูหาถือว่าไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด บัตรดังกล่าวจึงถูกนับเป็นบัตรเสีย