เลือกตั้งน่านเจอฉีกบัตร 2 อำเภอ!มีทั้ง กปน.ฉีกผิดแนว ต้องลุ้นเลือกใหม่-ปัวเจอผู้สูงอายุกาผิดแล้วฉีกทิ้ง

น่าน - เลือกตั้งน่านมีวุ่น..พบฉีกบัตรผิด 2 อำเภอ หนึ่งเป็น กปน.ฉีกบัตรเลือก สส.เขตผิดแนวถึง 69 ใบ ต้องรอลุ้น กกต. วินิจฉัยเลือกตั้งใหม่หรือไม่ ส่วนเมืองปัวเจอผู้สูงอายุกาผิดแล้วฉีกทิ้งจะขอใหม่
วันนี้8 ก.พ.69) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้ง สส.-ออกเสียงประชามติฯ ในจังหวัดน่าน ว่าเกิดเหตุวุ่นขึ้นที่หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หอประชุมบ้านศรีเกิด ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน
เมื่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เกิดความผิดพลาดฉีกบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตผิดแนว จำนวนถึง 69 บัตร โดยฉีกตาม "รอยพับ" แทนที่จะเป็น "รอยปรุ" ตามระเบียบ
ล่าสุด นายประธาน พรหมเผ่า ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า เบื้องต้นได้สั่งการให้มีการสลับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ กปน. คนใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ฉีกบัตรแทนทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำอีก พร้อมทั้งจะดำเนินการสอบสวนตามระเบียบต่อไป
ส่วนประเด็นที่ว่าบัตรที่ฉีกผิดทั้ง 69 ใบนี้ จะส่งผลให้ต้องมีการจัดเลือกตั้งใหม่ในหน่วยนี้หรือไม่นั้น นายประธานระบุว่า "ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กลาง จะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยต่อไป"
นอกจากนี้ ยังได้รับรายงานเหตุการณ์ ฉีกบัตรลงคะแนนเพิ่มเติมที่ บ้านนาป่าน ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน จำนวน 1 บัตร โดยเป็นผู้สูงอายุ 86 ปี เกิดการกาผิด จึงทำการฉีกทิ้งเพื่อขอใบลงคะแนนใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบดำเนินการตามกฎหมายเลือกตั้ง
สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ 3 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน แห่งนี้ มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 579 คน