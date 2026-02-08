ประธาน กกต.ลงพื้นที่อยุธยา ตรวจหน่วยเลือกตั้ง บรรยากาศคึกคัก ปชช.แห่ใช้สิทธิ ส.ส.–ประชามติ

พระนครศรีอยุธยา - ประธาน กกต.ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก ประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ควบคู่การออกเสียงประชามติ
วันนี้( 8 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิจำนวนมาก หลายหน่วยมีประชาชนมารอเข้าคิวก่อนเปิดหีบบัตร แสดงถึงความตื่นตัวทางการเมืองอย่างคึกคัก
โดย ที่หน่วยเลือกตั้งภายในโดมอเนกประสงค์ วัดสุทธิรุจิรราม ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน เขตเลือกตั้งที่ 4 ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ มีประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและแรงงานที่ต้องเดินทางไปทำงาน มารอใช้สิทธิเลือกตั้งและลงประชามติตั้งแต่ก่อนเปิดหีบ
ต่อมานายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 4 และหน่วยเลือกตั้งที่ 5 บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ 1 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การลงพื้นที่ครั้งนี้มี นางสาวณัฏฐ์อริญ แก้วญาณะสิทธิ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง และผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายเดชาธร เชาว์เลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกองตรี ดร.ภาณุพงศ์ ศิริ นายอำเภอบางปะอิน ร่วมสังเกตการณ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งนี้ ประธาน กกต.ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมกำชับให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยเน้นย้ำการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ตามหลักประชาธิปไตย
สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จำนวน 5 เขต มีผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่าง ๆ รวม 39 คน ลงแข่งขันชิงตำแหน่ง ส.ส.
ขณะเดียวกัน บรรยากาศการออกเสียงประชามตินอกเขต ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 4 เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น แรงงานโรงงาน ตลอดจนผู้มีสิทธินอกเขต
นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ เปิดเผยว่า การจัดการเลือกตั้งในพื้นที่มีความพร้อม หน่วยเลือกตั้งจัดเป็นระเบียบ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้ดี ไม่มีความแออัด และยังไม่พบรายงานความผิดปกติหรือการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง พร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด ซึ่งยังสามารถลงคะแนนได้จนถึงเวลา 17.00 น. เพื่อแสดงเจตจำนงในการเลือกตั้ง ส.ส. และการออกเสียงประชามติ กำหนดอนาคตของประเทศ
ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธาน กกต. มีกำหนดเดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งต่อที่จังหวัดปทุมธานี