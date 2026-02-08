ผู้พิการแห่ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติที่หน่วยออกเสียงมูลนิธิพระมหาไถ่พัทยา

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ผู้พิการในพื้นที่เมืองพัทยา ทยอยใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วยแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 60 ที่มูลนิธิพระมหาไถ่ พัทยา
วันนี้ ( 8 ก.พ.) ผู้พิการในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้พากันออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 60 ที่หน่วยเลือกออกเสียงในมูลนิธิพระมหาไถ่ พัทยา ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาท่ามกลางการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด
โดยหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวเป็นการเปิดให้ประชาชน ออกเสียงประชามติเท่านั้น ไม่มีการออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่อย่างใด เนื่องจากผู้พิการส่วนใหญ่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้แล้ว
สำหรับผู้พิการที่มาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ จะได้รับบัตรสีเหลือ ซึ่งเป็นบัตรออกเสียงประชามติ จำนวน 1 ใบ และจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้พิการออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ ณ หน่วยเลือกตั้งแห่งนี้รวมทั้งสิ้น 52 คน โดยถือว่ามีการให้ความสำคัญต่อสิทธิหน้าที่ทางประชาธิปไตยของผู้พิการในพื้นที่เมืองพัทยาเป็นอย่างยิ่ง