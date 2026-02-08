สาวเมาฉีกบัตรเลือกตั้ง อ้างมึนหัวจากฤทธิ์สุรา นายอำเภอสั่งสอบ ดำเนินคดีตามกฎหมาย

กาญจนบุรี – เกิดเหตุผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ในอาการมึนเมา ฉีกบัตรเลือกตั้งเสียหาย ภายในหน่วยเลือกตั้งศาลาประชาคมวัดมัชฌิมาวนาราม หมู่ 6 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ นายฉกาจ อาสาสนา นายอำเภอศรีสวัสดิ์ ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งว่า มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อยู่ในอาการมึนเมาและทำบัตรเลือกตั้งฉีกขาดเสียหาย จึงสั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ก่อเหตุคือ น.ส.ขวัญใจ (นามสมมุติ) อายุ 40 ปี ชาวบ้านหมู่ 6 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ โดยอยู่ในอาการมึนเมาสุรา ขณะเข้าใช้สิทธิในคูหาเลือกตั้ง
น.ส.ขวัญใจ ให้การเบื้องต้นว่า ไม่มีเจตนาทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดเสียหาย แต่เนื่องจากดื่มสุรามาก่อนหน้า ทำให้เกิดอาการมึนงง เมื่อคลี่บัตรเลือกตั้งเพื่อจะลงคะแนน ได้ออกแรงมากเกินไป จนบัตรฉีกขาดโดยไม่ได้ตั้งใจ
อย่างไรก็ตาม ภายหลังเกิดเหตุ ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้มอบหมายให้นายกิตติภูมิ สวัสดิ์กรกุล กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง รวบรวมพยานหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.ศรีสวัสดิ์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป