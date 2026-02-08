กาญจนบุรี - “ศักดิ์ดา–น้องดรีม” ควงครอบครัวใช้สิทธิ งดให้สัมภาษณ์คลิปหลุด ด้านทนายภูมิชี้อนาคตประเทศอยู่ที่ปลายปากกา
วันนี้ (8 ก.พ. 2569) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2569 และการออกเสียงประชามติ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีทั้งหมด 13 อำเภอ แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 5 เขต มีผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขตจำนวน 39 คน จาก 14 พรรคการเมือง
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่ 13 หมู่ 7 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ภายในศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านบ้านเขาเม็งค์
หน่วยเลือกตั้งดังกล่าวเป็นสถานที่ที่ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ผู้สมัคร สส.กาญจนบุรี เขต 5 พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นางสาววิสุดา วิเชียรศิลป์ หรือ “น้องดรีม” ลูกสาว ผู้สมัคร สส.กาญจนบุรี เขต 4 พรรคภูมิใจไทย รวมถึงสมาชิกในครอบครัวตระกูลวิเชียรศิลป์ เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และออกเสียงประชามติ
ต่อมาเวลาประมาณ 09.00 น. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมีนางสาววิสุดา วิเชียรศิลป์ เดินทางมาพร้อมกัน ขณะเดียวกัน นายวงศ์ทรรศน์ นายโดม และนายชร วิเชียรศิลป์ บุตรชายของนายศักดิ์ดา ได้ขับรถเดินทางมาตามหลังเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเดียวกัน ซึ่งกระบวนการลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ใช้เวลาไม่นาน
ภายหลังใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว ผู้สื่อข่าวได้ขอสัมภาษณ์นายศักดิ์ดา เกี่ยวกับประเด็นคลิปเสียงการสนทนาที่กำลังเป็นกระแสข่าวในขณะนี้ แต่นายศักดิ์ดาระบุเพียงว่า ขออนุญาตยังไม่ให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ได้กล่าวเชิญชวนประชาชนชาวกาญจนบุรี โดยเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 5 ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.ทั้งระบบแบ่งเขตและระบบบัญชีรายชื่อ รวมถึงการออกเสียงประชามติ พร้อมอวยพรให้ทุกคนโชคดี
ด้านนางสาววิสุดา วิเชียรศิลป์ หรือ “น้องดรีม” ผู้สมัคร สส.กาญจนบุรี เขต 4 พรรค ภูมิใจไทย กล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรีที่พร้อมใจกันออกมาใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ พร้อมขอบคุณประชาชนในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย ห้วยกระเจา เลาขวัญ และหนองปรือ ในเขตเลือกตั้งที่ 4 ที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างล้นหลาม
ขณะเดียวกัน ทนายภูมิ ผู้สมัคร สส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจ ซึ่งเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของประเทศ โดยอนาคตของประเทศไทยอยู่ที่ “ปลายปากกา” ของประชาชนทุกคน ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิของตนเองอย่างพร้อมเพรียง