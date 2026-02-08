3 นักการเมืองดังพิด’โลก เข้าคูหาใช้สิทธิก่อนรอลุ้น ด้าน กกต.คาดไม่เกิน 2 ทุ่มรู้ผล

พิษณุโลก “หมอวรงค์ ไทยภักดี-จุติ ไกรฤกษ์ /นิยม ช่างพินิจ ภูมิใจไทย”สามนักการเมืองดังพิด‘โลก หย่อนบัตรใช้สิทธิ์เลือกตั้ง-ออกเสียงประชามติ ผอ.กกต.พล.คาดไม่เกิน 2 ทุ่มรู้ผล
วันนี้ (8 ก.พ.69)นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.พิษณุโลก เดินทางไปลงคะแนนออกเสียงประชามติ นอกเขตเลือกตั้ง เขต 1 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
พร้อมเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญ ซึ่งล่าสุดพบว่า ประชาชนตื่นตัวใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าหลายหน่วยเลือกตั้ง มีการรอลงคะแนนก่อนเปิดหีบด้วยซ้ำ
จากนั้นผู้ว่าฯพิษุโลก ได้เดินทางไปตรวจหน่วยเลือกตั้งที่ 81 เขตเลือกตั้งที่ 1 บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ รัตนมณเฑียร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก พบว่า สถานการณ์ปกติ
ผอ.กกต.พิษณุโลก เปิดเผยว่า หลังปิดหีบลงคะแนนแล้ว จะดำเนินการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทันที คาดว่าแต่ละเขตเลือกตั้งจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 20.00 น.
ขณะที่บรรยากาศการเลือกตั้ง ส.ส. และออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญทั่วไปเป็นไปอย่างคึกคัก หลายคนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์ ล่าสุด
นายจุติ ไกรฤกษ์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 5 พิษณุโลก พรรคภูมิใจไทย เดินทางไปใช้สิทธิ์ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้ง ที่ 24 (ศาลปกครองเดิม) เขตเทศบาลนครพิษณุโลก
ส่วนนายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม ผู้สมัคร ส.ส. แบบแบบบัญชีรายชื่อ เบอร์ 29 พรรคไทยภักดี เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ 1 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง พิษณุโลก
ด้านนายนิยม ช่างพินิจ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 พิษณุโลก พรรคภูมิใจไทย เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ 4 ต.ท่างาม อ.บางระกำ พิษณุโลก