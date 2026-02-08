(คลิป)“สุวัจน์”พร้อม“เทวัญ” ใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส.ที่โคราช ชี้รบ.ใหม่ต้องมีเสถียรภาพ-คุณภาพ ได้ 350 เสียงนักลงทุนเชื่อมั่น

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- “สุวัจน์ ลิปตพัลล” อดีตรองนายกฯ พร้อมด้วย “เทวัญ” น้องชาย ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.และออกเสียงประชามติ ที่โคราช ระบุ รัฐบาลใหม่ต้องมีเสถียรภาพและคุณภาพ หากได้ ส.ส. 350 เสียง จะมั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เร่งฟื้นฟูแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
วันนี้ (8 ก.พ.69) เวลา 09.09น. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ได้เดินทางไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ส.และออกเสียงประชามติ ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 169 เขตเลือกตั้งที่ 1 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ภายในวัดหลักร้อย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยนายสุวัจน์ฯ อยู่ลำดับที่ 241 และนายเทวัญ อยู่ลำดับที่ 242
ภายหลังการใช้สิทธิและออกเสียงประชามติ นายสุวัจน์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า ตนอยากเห็นรัฐบาลใหม่ที่มีเสถียรภาพและคุณภาพ ถ้าได้จำนวน ส.ส. 350 เสียงขึ้นไปก็จะสร้างความมั่นคงและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และสิ่งที่รัฐบาลใหม่จะต้องเร่งแก้ คือเรื่องการฟื้นเศรษฐกิจ เพราะขณะนี้ประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจหลายด้าน รวมทั้งเรื่องการท่องเที่ยว จึงอยากฝากให้รัฐบาลใหม่ทำตามนโยบายที่ได้หาเสียง และตามที่ดีเบตบนเวทีต่างๆ เอาไว้ เพื่อนำพาประเทศเดินไปข้างหน้า