รองผู้ว่าฯ เพชรบุรี ประเดิมหย่อนบัตรคนแรกบ้านลาด มั่นใจระบบพร้อม ชวนชาวเมืองเพชรออกมาใช้สิทธิ์ รักษาแชมป์ผู้ใช้สิทธิ์สูงสุดภาคกลาง

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพชรบุรี – เพชรบุรี คึกคักตั้งแต่เปิดหีบ รองผู้ว่าฯ เพชรบุรี ถือฤกษ์ดีประเดิมใช้สิทธิ์เป็นคนแรกที่อำเภอบ้านลาด พร้อมตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้ง มั่นใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานราบรื่น เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมาก หวังรักษาสถิติผู้มาใช้สิทธิ์สูงสุดของภาคกลาง ขณะที่หลายหน่วยเลือกตั้งในบ้านลาดประชาชนทุกช่วงวัยทยอยเข้าแถวใช้สิทธิ์ต่อเนื่อง

วันนี้( 8 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเริ่มต้นอย่างคึกคัก โดยที่หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (ศาลาป้าเชื้อ) นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และ ร.ต.อ.หญิง ฐาปนีย์ มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมของหน่วยเลือกตั้ง

ทั้งนี้ นายภคพัสได้ประเดิมใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นคนแรกของหน่วย เพื่อเป็นตัวอย่างและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยภายหลังการใช้สิทธิ์เปิดเผยว่า จากการติดตามภาพรวมพบว่าการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนชาวเพชรบุรีออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและร่วมออกเสียงประชามติให้มากที่สุด เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญของระบอบประชาธิปไตย

รองผู้ว่าฯ เพชรบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา จังหวัดเพชรบุรีมีผู้มาใช้สิทธิ์สูงเป็นอันดับ 1 ของภาคกลาง และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ จึงอยากให้ประชาชนร่วมกันรักษามาตรฐานและแสดงพลังความตื่นตัวทางการเมืองของชาวเพชรบุรีต่อไป

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศการใช้สิทธิ์ในหลายหน่วยเลือกตั้งของอำเภอบ้านลาด พบว่าประชาชนทุกช่วงวัย ทั้งคนรุ่นใหม่ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เดินทางมาเข้าแถวรอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้ง โดยหน่วยเลือกตั้งที่ 6 ศาลา SML วัดใหม่ประเสริฐ ตำบลบ้านลาด มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ 666 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างหนาแน่น เช่นเดียวกับหน่วยเลือกตั้งที่ 5 โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม มีผู้ลงทะเบียน 505 คน และหน่วยเลือกตั้งที่ 3 โรงเรียนวัดโพกรุ ตำบลท่าช้าง ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนสูงถึง 723 คน

จากการสอบถามประชาชนในพื้นที่ ส่วนใหญ่ระบุว่าการออกมาใช้สิทธิ์ครั้งนี้มีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศ โดยคาดหวังให้ได้ผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมเข้ามาบริหารประเทศและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความก้าวหน้า

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติครั้งนี้ เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่ออยู่ โดยประชาชนควรตรวจสอบรายชื่อและเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนให้พร้อมก่อนเดินทางไปใช้สิทธิ์










