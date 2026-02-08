หย่อนบัตรเลือก ส.ส.-ลงประชามติพื้นที่ชายแดนสระแก้วยังเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย

สระแก้ว- หย่อนบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ส.-ออกเสียงประชามติแก้ไข-ไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญพื้นที่ชายแดนสระแก้ว ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชาวบ้าน-กำลังพลทหารแห่ใช้สิทธิ์คึกคักตั้งแต่เช้าท่ามกลางความอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
วันนี้ ( 8 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการออกเสียงเลือกตั้งในพื้นที่ชายแดนสระแก้ว ว่าคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบในเวลา 08.00 น.โดยพบว่ามีทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนเดินทางเข้ามารอหย่อนบัตรและตรวจสอบรายชื่อของตนเองก่อนเข้าคูหา
โดยเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้งที่ 3 บ้านหนองจาน ม.3 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง ที่อยู่ห่างจากแนวชายแดนไทย–กัมพูชาประมาณ
2 กิโลเมตร หลังเปิดหีบเลือกตั้งพบว่ามีประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. และออกเสียงประชามติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า
ส่วนที่หน่วยเลือกตั้งที่ 9 บ้านหนองหญ้าแก้ว ต.โคกสูง อโคกสูง ก็มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์อย่างสม่ำเสมอเช่นกัน แม้จะมีอุปสรรคเล็กน้อยจากสภาพอากาศ เนื่องจากท้องฟ้ามืดครึ้มและมีฝนตกลงมาเป็นระยะ แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาต่อการออกมาใช้สิทธิ์ของประชาชน
นอกจากนี้ที่หน่วยเลือกตั้งในเขต3 จังหวัดสระแก้ว อ.อรัญประเทศ พบว่ามีประชาชนที่ทำงานในพื้นที่ รวมถึงกำลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องเช่นกัน สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
เช่นเดียวกับในพื้นที่ อ. เมืองสระแก้ว ที่บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่อย่างต่อเนื่องภายใต้การอำนวยความสะดวกและการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน
ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้ว มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น443,701 คน แบ่งออกเป็น3 เขตเลือกตั้ง โดยเขตเลือกตั้งที่1 มีผู้มีสิทธิ147,502 คน เขตเลือกตั้งที่2 จำนวน145,146 คน และเขตเลือกตั้งที่3 จำนวน151,053 คน
โดย กกต.สระแก้ว ได้จัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ รวมทั้งสิ้น889 หน่วยเลือกตั้ง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิได้อย่างทั่วถึงและขณะนี้ยังไม่มีรายงานการกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้งใด และภาพรวมยังเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย