เชียงรายยังเจอชื้อเสียงหนึ่งราย! คนใช้สิทธิ์เยอะคาดรู้ผลเลือกตั้ง 3 ทุ่ม

เชียงราย-คนเชียงรายแห่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.-ลงประชามติรัฐธรรมนูญล้นหลาม กกต.คาดมากกว่าปี 2566 รู้ผลไม่เกิน 3 ทุ่ม ชี้ยังพบเหตุซื้อเสียงเลือกตั้งแค่ 1 ราย ร่วมตำรวจสอบสวนเข้ม
เช้าวันนี้ (8 ก.พ.) นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย นายชูชาติ สุขสงวน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ จ.เชียงราย และนายญาณวุฒิ สดุพิมศรี นายอำเภอเมืองเชียงราย เดินทางไปยังอาคารพลศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมืองเชียงราย เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 12 เขตเลือกตั้งที่ 1 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และลงประชามติรัฐธรรมนูญ
นายชูชีพ เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าหลังจากมีการเปิดหีบเลือกตั้งทั้ง 2,000 กว่าหน่วยใน 18 อำเภอ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรยากาศในเขตเมืองมีความคึกคักอย่างมาก กระนั้นขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวเชียงรายออกมาใช้สิทธิเพื่อเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่พัฒนาจังหวัดและขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ
ด้านนายชูชาติ กล่าวว่าจนถึงขณะนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งเฉพาะในพื้นที่ อ.พาน จ.เชียงราย เพียงที่เดียว ซึ่งมีการจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 1 ราย พร้อมเงินสดและบัญชีรายชื่อทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและ กกต. กำลังดำเนินการสอบสวนควบคู่กันไป ส่วนในภาพรวมคาดว่าจะมีผู้ออกมาสิทธิสูงถึงร้อยละ 77.35 หรือไม่น้อยกว่าปี 2566 และคาดว่าจะทราบผลการลงคะแนนภายในเวลา 21:00 น.ของวันเดียวกันนี้ต่อไป.