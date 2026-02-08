เปิดหีบเลือกตั้งอำเภอชายแดนไทย-กัมพูชาปกติ ยังไร้การก่อกวนจากเขมร

อุบลราชธานี- เปิดหีบเลือกตั้งอำเภอชายแดนไทย - กัมพูชา ด้านจังหวัดอุบลราชธานี ไร้การก่อกวนจากเขมร ส่วนคนมาลงคะแนนที่เป็นคนพิการอยากให้รัฐบาลดูแลสวัสดิการให้ดีขึ้น
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปและการออกเสียงประชามติหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ของเขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประชาชนทยอยเข้ามาลงคะแนนอย่างต่อเนื่อง
โดยผู้ที่มาลงคะแนนเป็นคนแรกคือ นายสุนทร มณีสังข์อายุ 60 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งคอยให้บริการในการยกวีลแชร์ขึ้นไปยังหน่วย เลือกตั้ง และตรวจสอบรายชื่อรับบัตรลงคะแนน เข้าคูหากาบัตรผู้ลงสมัครและพรรคการเมือง ก่อนจะเข้าคูหาลงประชามติ โดยนายสุนทรบอกว่า อยากให้พรรคการเมืองที่มาเป็นรัฐบาลช่วยดูแลเรื่องสวัสดิการของคนพิการเรื่องของความเป็นอยู่และเศรษฐกิจให้มากขึ้น
ด้านนายสำราญ ดวงโสมา อายุ 74 ปี กล่าวว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้แม้จะมี การ ลงคะแนนถึง 3 ใบ แต่ก็ไม่มีความสับสนเข้าใจได้ และสามารถลงคะแนนได้ตามปกติ นายสำราญ ยังบอกอีกว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ตนอยากได้ ส.ส.ที่ปกป้องอธิปไตยทรัพย์สินของคนไทย ส่วนในเรื่องของความปลอดภัยตนเองเชื่อมั่นในทหาร ในการปกป้องอธิปไตย
ขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชาที่ อำเภอน้ำยืน ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้ ยังไม่มีสถานการณ์ความรุนแรงหรือสิ่งบอกเหตุใดๆในการก่อความไม่สงบในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ทหารยังคงปฏิบัติการตรึงกำลังตามปกติ