(คลิป)ผู้เฒ่า-ชาวชายแดนสุรินทร์ ตื่นตัวแห่เลือกตั้ง ส.ส.-ลงประชามติ เผยสับสนบัตรหลายใบ-ยังไม่พบเขมรป่วน

สุรินทร์ - ผู้สูงอายุ ชาวบ้านชายแดนสุรินทร์ตื่นตัวแห่เลือกตั้ง ส.ส.และลงประชามติ บางส่วนยังสับสนสีบัตรเลือกตั้งหลายใบและยังไม่เข้าใจลงประชามติแก้รัฐธรรมนูญ ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนต้องเฝ้าระวัง ล่าสุดยังไม่พบกัมพูชาป่วน ขณะ กกต.เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ชาวบ้านพร้อมอพยพตลอด 24 ชม.
วันนี้ (8 ก.พ. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ รวมทั้งลงคะแนนออกประชามติในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้า หลังเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้เปิดหีบเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 08.00 น.
โดยเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 บ.ด่านพัฒนา ม.14 และหน่วยเลือกตั้งที่ 19 ม.18 บ.ด่าน ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ซึ่งอยู่ติดช่องจอม ชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคักตั้งแต่เช้า โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่พากันมานั่งรอต่อคิวเพื่อเข้าคูหาเลือกตั้งกันอย่างคึกคัก แม้บางคนจะเดินเหินไม่ค่อยสะดวกและต้องใช้ไม้เท้าค้ำยัน แต่ตื่นตัวให้ความสนใจในการเลือกตั้ง ส.ส.และลงประชามติกันอย่างคึกคัก ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนที่หลายฝ่ายกังวลว่ากัมพูชาจะสร้างสถานการณ์ในวันเลือกตั้ง และต้องเฝ้าระวังตลอดเวลา
ทั้งนี้ยังไม่พบปัญหาในการเลือกตั้ง แต่พบข้อมูลว่าการลงประชามติ พร้อมกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ที่มีถึง 3 สี 3 ใบ ทำให้ผู้สูงอายุ และประชาชนหลายราย สับสนอยู่บ้าง อีกทั้งหลายรายยังไม่เข้าใจถึงการลงประชามติในการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้เท่าที่ควร
นายประจวบ แก้วพินึก เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 19 ม.18 บ.ด่าน ต.ด่าน อ.กาบเชิง กล่าวว่า สถานการณ์ช่วงนี้ยังปกติอยู่ ซึ่งก็ไม่แน่นอน ไว้วางใจยังไม่ได้ แต่น่าจะไม่มีอะไร การยั่วยุของทหารกัมพูชา ทางไทยเราก็ไม่ตอบโต้ ชาวบ้านก็เฝ้าระวังเตรียมพร้อมเต็มที่ 24 ชม. ไม่ประมาท ซึ่งชาวบ้านก็หวั่นว่าเขมรจะสร้างสถานการณ์ในช่วงนี้
ส่วนการลาดตระเวนตรวจตราความสงบเรียบร้อยในชุมชนเมื่อคืนที่ผ่านมาของผู้นำชุมชนและ ชรบ.หมู่บ้านก็ไม่พบสิ่งผิดปกติ หรือโดรนปริศนาแต่อย่างใด ส่วนแผนของอำเภอ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นช่วงเลือกตั้งจะแจ้งมาทางผู้นำให้เตรียมพร้อม กกต.มีแผนรองรับอยู่แล้วว่าจะยกเลิกการเลือกตั้งหรือไม่อย่างไรต่อไป แต่คาดว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไร การเลือกตั้งจะผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อยและสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้