ชาวอ่างทองตื่นตัวออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สส.และออกเสียงประชามติ ตั้งแต่เช้า

อ่าางทอง - บรรยากาศเลือกตั้งและออกเสียงประชามติที่อ่างทองเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิตั้งแต่ช่วงเช้า คาดกระแสตื่นตัวทางการเมืองหนุนคนอยากใช้เสียงของตนเอง
วันนี้( 8 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ ตามหน่วยเลือกตั้งและจุดออกเสียงประชามติในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง พบว่าประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเดินทางออกมาใช้สิทธิกันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า
บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนทยอยเข้าคูหาอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าความตื่นตัวทางการเมืองในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง ส่งผลให้ประชาชนต้องการออกมาใช้สิทธิและใช้เสียงของตนเองอย่างเต็มที่ ทั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติ
จากการสอบถามประชาชนที่มาใช้สิทธิส่วนใหญ่ ระบุว่า ต้องการมาใช้สิทธิของตนเองให้ครบถ้วนทั้งสองกระบวนการ พร้อมแสดงความคาดหวังอยากได้รัฐบาลที่ดี มีความสามารถ เข้ามาบริหารและพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม
ทั้งนี้ หน่วยเลือกตั้งในจังหวัดอ่างทองเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิใช้สิทธิตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. โดยคาดว่าตลอดทั้งวันจะยังคงมีประชาชนออกมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง