(คลิป)เลือกตั้งโคราชคึกคักแต่เช้า ประชาชน-ทหาร ทภ.2 ตบเท้าพรึ่บใช้สิทธิเลือก ส.ส.-ออกเสียงประชามติ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - เลือกตั้ง ส.ส.โคราชคึกคักแต่เช้า ประชาชน-ทหาร กองทัพภาคที่ 2 ตบเท้าออกมาใช้สิทธิเลือก ส.ส.และออกเสียงประชามติ จำนวนมาก
เช้าวันนี้ (8 ก.พ.69) บรรยากาศการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.และออกเสียงประชามติ ที่โรงเรียนโยธินนุกูล ต.หนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงเช้ามีประชาชนทั่วไปและทหารที่ประจำการอยู่ภายในกองทัพภาคที่ 2 ตบเท้าทยอยออกมาใช้สิทธิกันอย่างคึกคัก โดยโรงเรียนโยธินนุกูล ใช้เป็นสถานที่เลือกตั้ง ต.หนองไผ่ล้อม ของเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.นครราชสีมา มีหน่วยเลือกตั้งอยู่ภายในโรงเรียนทั้งหมด 9 หน่วยเลือกตั้ง มีผู้ใช้สิทธิรวม 9 หน่วย จำนวน 4,484 คน โดยเฉพาะหน่วยที่ 7 และ 8 มีทหาร จากกองทัพภาคที่ 2 เข้ามาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง
การจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาได้เตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดี มีการติดป้ายข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัคร รวมไปถึง ป้ายแนะนำพรรคการเมือง และป้ายประชาสัมพันธ์ในการลงคะแนนทั้งเลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต และระบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งได้มีการติดป้ายแนะนำไว้ได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนได้ออกเสียงประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้มีการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นอกจากนี้ ยังได้มีการเพิ่มจำนวนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยอีก 4 คน เพื่อรองรับการออกเสียงประชามติของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย
ในขณะที่หน่วยเลือกตั้งที่ 116 เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา บริเวณหน้าบูรพาจารย์เจดีย์ วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อเตรียมใช้สิทธิกันตั้งแต่เช้า ซึ่งทาง กกต.ประจำจังหวัดนครราชสีมาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ฯ เข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยและดูความพร้อมขั้นตอนปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง
โดยก่อนถึงเวลาเปิดหีบบัตรในเวลา 08.00 น. ทางกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้เชิญตัวแทนประชาชนผู้มีสิทธิ จำนวน 3 คน มาตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งฯ เพื่อความโปร่งใสก่อนที่จะผนึกปิดฝากล่องเอาไว้เพื่อเตรียมให้ประชาชนได้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยเจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติงานช้า ทั้งการตรวจสอบรายชื่อ การแจกบัตรลงคะแนน และบัตรประชามติฯ ทำให้ประชาชนต้องต่อคิวแต่ละขั้นตอนค่อนข้างนาน รวมถึงเส้นทางที่จะให้ประชาชนเดินไปหย่อนบัตรลงหีบเลือกตั้งยังสับสนในช่วงแรก แต่ในภาพรวมยังไม่พบความผิดปกติอะไร
สำหรับจังหวัดนครราชสีมา มีผู้มีสิทธิทั้งหมด 2,145,354 คน มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 4,556 หน่วย แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็นทั้งหมด 16 เขต มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้ 16 คน มีจำนวนผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต ทั้งหมด 144 คน จาก 19 พรรคการเมือง