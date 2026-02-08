พ่อเมืองอุดรปลุกพลังคนอุดรออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง-ประชามติ ตั้งเป้าทะลุ 70% ย้ำ จนท.ต้องเป็นกลาง

อุดรธานี - ผู้ว่าฯ อุดรใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติเป็นคนแรก ณ หน่วยเลือกตั้งศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง แสดงสปิริต “Leadership by Example” เชิญชวนประชาชนชาวอุดรธานีกว่า 1.2 ล้านคน ออกมาทำหน้าที่พลเมือง กำหนดทิศทางประเทศ ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 พร้อมสั่งคุมเข้มความปลอดภัย 2,269 หน่วยเลือกตั้งทั่วจังหวัด ย้ำเจ้าหน้าที่รัฐต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด
เมื่อเวลา 08.00 น. วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2569) บรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้งและออกเสียงประชามติในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้งที่ 20 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี ณ ศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง ซึ่งเป็นหน่วยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเดินทางมาใช้สิทธิเป็นคนแรกทันทีหลังเปิดหีบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยภายหลังการเข้าคูหาว่า วันนี้ถือเป็นวันสำคัญที่ประชาชนชาวไทยจะได้ออกมาทำหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด โดยทุกคนมีสิทธิและเสียงเท่าเทียมกัน 1 คน 1 เสียง จึงอยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีออกมาใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางของประเทศ
สำหรับจังหวัดอุดรธานีมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 1.2 ล้านคน แบ่งเป็น 10 เขตเลือกตั้ง โดยสถิติการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิร้อยละ 67.49 ขณะที่การเลือกตั้งและออกเสียงประชามติในครั้งนี้ จังหวัดตั้งเป้าหมายให้มีผู้มาใช้สิทธิเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยร้อยละ 70
“ที่ผ่านมาจังหวัดได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รณรงค์สร้างการรับรู้ในทุกพื้นที่ ทั้งการเคาะประตูบ้าน การสื่อสารในชุมชน และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในห้างสรรพสินค้า เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุด” ผู้ว่าฯ กล่าว
ในด้านการรักษาความปลอดภัยและความเรียบร้อย
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานียืนยันว่าทั้ง 2,269 หน่วยเลือกตั้งทั่วจังหวัดมีความพร้อมเต็มที่ โดยได้กำชับให้นายอำเภอทุกพื้นที่ดูแลขั้นตอนการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการทุกคนต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังสั่งการให้ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ และผู้พิการ หากประสบปัญหาในการเดินทาง เจ้าหน้าที่ในพื้นที่พร้อมอำนวยความสะดวกนำพามายังหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้สิทธิได้อย่างเท่าเทียม
ส่วนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ขณะนี้ยังไม่พบรายงานความผิดปกติ โดยฝ่ายปกครองได้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีอย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบทุกมิติ ให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและยุติธรรม
อย่างไรก็ตาม ต่อข้อซักถามกรณีศาลฎีกามีคำสั่งถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขต 10 จำนวน 1 ราย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีระบุว่า ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบแล้วเพื่อป้องกันความสับสน พร้อมย้ำว่าหากลงคะแนนให้กับหมายเลขของผู้สมัครที่ถูกถอนสิทธิจะถือเป็นบัตรเสียทันที
ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ โดย นายแสง อายุ 54 ปี ชาวจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ตนตั้งใจออกมาใช้สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด ภาพรวมการลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ โดยเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
นายแสงกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดการออกเสียงทั้งการเลือกตั้งและการลงประชามติ ตนพอเข้าใจในขั้นตอนโดยรวม แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติที่ต้องเลือก “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” ซึ่งอยากให้มีการอธิบายรายละเอียดให้ประชาชนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวยังรายงานว่า นายปรีชา ชัยรัตน์ คหบดีชาวจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นบุคคลที่สังคมให้ความสนใจและมักปรากฏเป็นข่าว ได้เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติด้วยเช่นกัน โดยแต่งกายสบายๆ สวมเสื้อยืดสีส้ม กางเกงสีอ่อน บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่าย ท่ามกลางความสนใจของประชาชนภายในหน่วยเลือกตัั้ง