จนได้! กปน.เชียงรายหยิบผิด เลขผู้ใช้สิทธิประชามติไม่ตรงบัตร แต่หย่อนลงกล่องแล้ว

เชียงราย - เลือกตั้งเชียงรายสุดคึกคักคนแห่ออกมาต่อแถวเลือก ส.ส.และลงประชามติกันแต่เช้า กลุ่มชาติพันธุ์แต่งชุดงดงามไปหย่อนบัตร ไม่วายพบปัญหาในบางหน่วยเลือกตั้งเมื่อกรรมการยื่นบัตรลงประชามติให้ผิดคน กาบัตรหย่อนลงตู้เรียบร้อย จนต้องตามแก้ปัญหากันวุ่น
วันนี้ (8 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พากันเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เพื่อลงคะแนนเสียงเลือกพรรคการเมืองและ ส.ส.กันอย่างคึกคัก โดยส่วนใหญ่นิยมเดินทางไปกันในช่วงเช้าเพื่อให้สามารถกลับไปทำงานหรือทำธุระอื่นๆ ได้โดยสะดวกตลอดทั้งวันที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยทรายขาว ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย ประชาชนต่างออกมาใช้สิทธิกันมากจนต้องจัดให้เข้าแถวเพื่อลงทะเบียนเลือกตั้ง ขณะที่หลายคนแต่งกายด้วยชุดของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะอาข่าไปลงคะแนนเสียงซึ่งชุดมีความงดงามและโดดเด่นเป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม แม้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะจัดเตรียมจุดลงทะเบียน คูหา ตู้หย่อนบัตรคะแนน และประชามติรัฐธรรมนูญเอาไว้อย่างดี แต่ปรากฏว่าพบปัญหาที่หน่วยเลือกตั้งเดียวกันนี้ว่ากรรมการประจำหน่วยยี่นบัตรลงประชามติให้ผู้ไปใช้สิทธิผิดคน ทำให้เลขบัตรลงประชามติและเลขประจำตัวของผู้ไปใช้สิทธิไม่ตรงกัน รวมทั้งยังปล่อยให้ผู้ใช้สิทธิเดินไปหย่อนบัตรลงตู้จนเรียบร้อยแล้วอย่างน้อย 1 ใบอีกด้วย ส่งผลทำให้ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดหารือเพื่อแก้ไขปัญหาและทำให้การเลือกตั้งในหน่วยหยุดชะงักไปประมาณ 10 นาที มีประชาชนไปเข้าแถวรอกันอยู่เต็มหน้าหน่วยเลือกตั้ง กระทั่งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ข้อสรุปว่าให้มีการเขียนบันทึกข้อความและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงนามยืนยันการไปใช้สิทธิ ก่อนจัดระเบียบบัตรประชามติและเปิดให้ประชาชนที่รอได้เข้าใช้สิทธิได้ตามปกติต่อไป
สำหรับ จ.เชียงรายมีจำนวน 7 เขตเลือกตั้ง มีประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 1,162,000 คน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงจัดให้การเลือกตั้งใน 2,019 หน่วยเลือกตั้ง และสาเหตุที่ผู้เดินทางไปใช้สิทธิกันอย่างคับคั่งในช่วงเช้ามีสาเหตุอีกประการคือผู้ที่เคยใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 1 ก.พ. จำนวนประมาณ 20,000 คน ยังต้องกลับไปลงประชามติรัฐธรรมนูญที่หน่ว่ยเลือกตั้งต่างๆ เหมือนเดิมเพราะไม่มีการจัดให้ลงประชามติล่วงหน้า