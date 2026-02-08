นครปฐมเปิดหีบเลือกตั้งคึกคัก ประชาชนรอเข้าคิวก่อนเวลา ผู้ว่าฯ นครปฐมลงใช้สิทธิแต่เช้า

นครปฐม - บรรยากาศเปิดหีบเลือกตั้ง สส.และออกเสียงประชามติ ที่นครปฐมเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนทยอยรอเข้าคิวก่อนเวลาเปิดหีบ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเดินทางมาใช้สิทธิด้วยตนเอง
วันนี้( 8 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2569 และการออกเสียงประชามติ ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่ามีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมารอเข้าแถวใช้สิทธิตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 08.00 น.
ขณะเดียวกัน นางสาวอโรชา นันทมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งดังกล่าวด้วยตนเอง โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้การใช้สิทธิเป็นไปอย่างเป็นระเบียบ
สำหรับจังหวัดนครปฐม มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 756,871 คน แบ่งออกเป็น 6 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 129,731 คน
เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 120,935 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 119,352 คน เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 128,771 คน เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 131,195 คน เขตเลือกตั้งที่ 6 จำนวน 126,887 คน
ทั้งนี้ หน่วยเลือกตั้งในจังหวัดนครปฐมเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. โดยคาดว่าจะมีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน