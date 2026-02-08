กกต.ราชบุรีสนธิกำลังตำรวจบ้านโป่ง ลุยตรวจสอบเบาะแสซื้อเสียง ย้ำเอาผิดจริงทุกขั้นตอน

ราชบุรี - กกต.ราชบุรีรับแจ้งเบาะแสประชาชน พบพฤติการณ์เข้าข่ายซื้อสิทธิ์ขายเสียงในพื้นที่บ้านโป่ง เร่งประสานตำรวจเข้าตรวจสอบ พบเงินสดและเอกสารรายชื่อ เข้าข่ายพยานหลักฐานสำคัญ
วันนี้( 8 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่ามีกลุ่มบุคคลต้องสงสัยอาจมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ในพื้นที่ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสุจริตและเที่ยงธรรมของกระบวนการเลือกตั้ง
ภายหลังรับแจ้ง ชุดเคลื่อนที่เร็วของ กกต.จังหวัดราชบุรี ได้ประสานกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านโป่ง เข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายอย่างเร่งด่วน พบผู้ต้องสงสัยตามข้อมูลที่ได้รับแจ้ง และดำเนินการตรวจค้นตามขั้นตอนของกฎหมาย
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบเงินสดและเอกสารรายชื่อบุคคลบางส่วน ซึ่งเข้าข่ายเป็นพยานหลักฐานสำคัญ จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมดมาสอบสวน เพื่อหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และขยายผลถึงความเชื่อมโยงที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตเลือกตั้ง
โดยมีนายณัฐกร คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปอย่างรอบด้าน และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ กกต. อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.จังหวัดราชบุรี ยืนยันความพร้อมในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเลือกตั้งในทุกรูปแบบ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแส หากพบการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย เพื่อร่วมกันรักษาความโปร่งใสและความชอบธรรมของกระบวนการประชาธิปไตยในพื้นที่