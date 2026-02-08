พี่น้องกะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอนตบเท้าเข้าคูหาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.-ออกเสียงประชามติ คึกคักแต่เช้า

แม่ฮ่องสอน - พี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอนตบเท้าเข้าคูหาเลือกตั้งสุดคึกคัก พลังเสียงจากดอยสูงพร้อมใจร่วมกำหนดอนาคตประเทศ
บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงประชามติที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันนี้ (8 ก.พ. 69) เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลบนดอยสูง กลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์จำนวนมากพร้อมใจกันสวมชุดประจำเผ่าเดินทางมาใช้สิทธิเพื่อแสดงพลังในการกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศและสะท้อนเสียงความต้องการจากพื้นที่ชายขอบ
เช้าวันนี้ (8 ก.พ. 69) ที่หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะพี่น้อง "กะเหรี่ยง" หรือ "ปกาเกอะญอ" และ "กะเหรี่ยงคอยาว" เดินทางมารอต่อคิวเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเวลาเปิดหีบอย่างล้นหลาม ภาพที่ปรากฏเป็นความสวยงามทางวัฒนธรรม เมื่อผู้ใช้สิทธิต่างสวมชุดประจำเผ่าที่มีลวดลายงานปักอันเป็นเอกลักษณ์ เดินเท้าจากชุมชนบนพื้นที่สูงลงมายังคูหาเลือกตั้ง ทำให้บรรยากาศหน่วยเลือกตั้งกลางหุบเขาเต็มไปด้วยความคึกคักและมีชีวิตชีวาเป็นอย่างมาก
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง พบว่าพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์มีความตื่นตัวและมีความเข้าใจในขั้นตอนการลงคะแนน โดยมีการศึกษาข้อมูลผู้สมัครและหัวข้อประชามติมาล่วงหน้า สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่บ้านห้วยเสือเฒ่า (เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) เป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 10 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 525 คน ร้อยละ 90 เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่เป็นภูเขากว่าร้อยละ 90 มี 2 เขตเลือกตั้ง จำนวน 466 หน่วย มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละ 1 คน มีผู้มีสิทธิจำนวน 180,181 คน คาดการณ์ว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เนื่องจากประชาชนต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยภาพรวมยังไม่พบรายงานการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเหตุการณ์ความวุ่นวาย
การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งของกลุ่มชาติพันธุ์ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทำหน้าที่ตามกฎหมาย แต่ยังเป็นการยืนยันตัวตนในฐานะพลเมืองผู้มีสิทธิมีเสียง ที่พร้อมจะขับเคลื่อนประชาธิปไตยจากฐานรากสู่ระดับประเทศ พลังเสียงจากดอยสูงในวันนี้จึงถือเป็นส่วนสำคัญที่จะร่วมกำหนดหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย