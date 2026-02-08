พัทยาคึกคักแต่เช้าเลือกตั้ง 2569 ประชาชนทยอยใช้สิทธิ์ตั้งแต่เปิดหีบคาดสาย-บ่ายยิ่งแน่น

ศูนย์ข่าวศรีราชา- พัทยาคึกคัก เลือกตั้ง 2569 ประชาชนทยอยใช้สิทธิ์ตั้งแต่เปิดหีบ โดยเฉพาะที่เขตเลือกตั้งที่ 9 ภายในโรงเรียนเมืองพัทยา 5 ที่มีหน่วยเลือกตั้งมากถึง 6หน่วย
วันนี้ (8 ก.พ.)ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งในเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ว่าคึกคักตั้งแต่เช้า โดยเฉพราะบริเวณหน่วยเลือกตั้งภายใน โรงเรียนเมืองพัทยา 5 ตใหนองปรือ อ.บางละมุง ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 9 ที่มีจำนวนทั้งสิ้น 6 หน่วยเลือกตั้ง (หน่วยที่ 9–13)
โดยพบว่าตั้งแต่เปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 08.00น.ได้มีประชาชนในพื้นที่ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้งจำนวน 3 ใบ ประกอบด้วย บัตรสีเขียว สำหรับเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ,บัตรสีชมพู สำหรับเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และบัตรสีเหลืองสำหรับการออกเสียงประชามติ
เจ้าหน้าที่คาดว่าในช่วงสายจนถึงช่วงบ่าย จะมีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้น สะท้อนถึงความตื่นตัวและความสนใจของประชาชนในพื้นที่ต่อกระบวนการเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างชัดเจน