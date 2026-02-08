คนเชียงใหม่ตื่นตัวใช้สิทธิเลือก ส.ส.-ลงประชามติตั้งแต่เปิดหีบ-กกต.รับมีคนลือซื้อเสียงหลายพื้นที่แต่ไร้พยานหลักฐานและคนร้อง

เชียงใหม่ - คนเชียงใหม่ตื่นตัวพากันออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้ง เบื้องต้นพบภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่ กกต.คาดทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง 10 เขตประมาณ 22.00 น.
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้ (8 ก.พ. 69) บรรยากาศการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ส.ในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคัก โดยตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ พบว่ามีประชาชนต่างพากันออกมารอใช้สิทธิกันตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดให้ลงคะแนนในเวลา 08.00 น. ทั้งนี้ ที่ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เป็นที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ 49-52 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งหมด 1,729 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเพิ่งมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก พบว่าต่างตื่นตัวพากันออกตรวจสอบรายชื่อและเตรียมใช้สิทธิตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิได้ ซึ่งทันทีที่กรรมการประจำหน่วยประกาศให้เริ่มใช้สิทธิได้ บรรดาผู้มีสิทธิได้ทยอยเข้าใช้สิทธิทันที ทั้งการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ส.และการออกเสียงประชามติ ภาพรวมบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
ขณะที่นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในการปฏิบัติงานด้วย โดยนายนพดลเปิดเผยว่า เบื้องต้นในช่วงตั้งแต่เปิดหีบเลือกตั้งพบว่า ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยดี สำหรับเรื่องเกี่ยวกับการซื้อเสียงนั้น พบว่ามีกระแสข่าวลือออกมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทางช่องทางโซเชียลมีเดีย อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบไปยังต้นทางเผยแพร่กลับไม่สามารถให้ข้อมูลหลักฐานที่แน่ชัดได้และไม่ประสงคที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม กกต.ได้จับตาเฝ้าระวัง และตรวจสอบเกี่ยวกับการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,348,261 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ถึง 20,788 คน โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประจำจังหวัดเชียงใหม่ต้องทำการระดมเจ้าหน้าที่กว่า 42,000 คนกระจายกำลังกันดูแล 2,789 หน่วยเลือกตั้งทั่วพื้นที่ 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีทั้งหมด 10 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัคร ส.ส.เขตรวมทั้งสิ้น 106 คน จาก 57 พรรคการเมือง โดยเขตเลือกตั้งที่ 3 มีผู้สมัครมากที่สุดรวม 14 คน ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 10 มีผู้สมัครน้อยที่สุดรวม 6 คน ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ กกต.เชียงใหม่ตั้งเป้าหมายมีผู้ออกมาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 83 เพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเมื่อปี 256 ที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิร้อยละ 81.98 และมีบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 3 จากครั้งก่อนที่มีบัตรเสียร้อยละ 4
ส่วนการนับคะแนนจะดำเนินการที่หน่วยเลือกตั้งหลังจากที่ปิดหีบลงคะแนนในเวลา 17.00 น. โดยจะมีการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ ผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าน่าจะทราบผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง 10 เขตเลือกตั้งในเวลาประมาณ 22.00 น. ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและการเดินทางเข้าถึงเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งสิ้น 205 หน่วยเลือกตั้ง ในพื้นที่อำเภออมก๋อย ดอยเต่า ฮอด แม่แจ่ม สะเมิง กัลยาณิวัฒนา เวียงแหง เชียงดาว ฝาง แม่อาย และพร้าว ซึ่งการขนส่งหีบบัตรจากหน่วยเลือกตั้งนำส่งเขตเลือกตั้งจำเป็นจะต้องใช้การเดินเท้าและรถขับเคลื่อนสี่ล้อรวมเวลาหลายชั่วโมง อีกทั้งบางหน่วยเลือกตั้งยังจำเป็นต้องใช้ทั้งรถขับเคลื่อนสี่ล้อและเรือข้ามฟากด้วย ทำให้ผลคะแนนอาจจะมีความล่าช้ากว่าหน่วยเลือกตั้งอื่นๆ