ชาวบ้านชายแดนสุรินทร์ผวา เขมรแสบสร้างสถานการณ์สู้รบช่วงเข้าคูหาเลือกตั้ง-ลงประชามติ

สุรินทร์- ชายแดนสุรินทร์จัดเตรียมคูหาลงคะแนนพร้อมเลือกตั้ง ส.ส.และลงประชามติ ท่ามกลางบรรยากาศชายแดนที่อึมครึมและเงียบเหงา ชาวบ้านผวาเขมรสร้างสถานการณ์สู้รบช่วงวันเลือกตั้ง ทำตลาดช่องจอมเงียบเหงา ขายของแทบไม่ได้ ฝากรัฐบาลชุดใหม่เร่งจบปัญหาชายแดน
วันนี้ ( 7 ก.พ.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งของแต่ละหมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.กาบเชิง ได้เดินทางมารับหีบหย่อนบัตรเลือกตั้ง บัตรลงคะแนน และอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ รวมทั้งหีบหย่อนบัตรลงประชามติ ที่หอประชุม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ กันอย่างคึกคัก โดยมี นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นาย อ.กาบเชิง ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 8 เข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อย ท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนที่ต้องเฝ้าระวังในขณะนี้ หลังหลายฝ่ายกังวลว่ากัมพูชาจะสร้างสถานการณ์ในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งดังกล่าว
พบว่าในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้มีการกลับมาจัดเตรียมสถานที่รับลงคะแนนเลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งในชุมชนและหมู่บ้านต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและลงประชามติได้ในวันพรุ่งนี้ (8 ก.พ.69)
ขณะที่บรรยากาศตามหมู่บ้านชายแดนต่างๆ ก็เป็นไปอย่างเงียบเหงา ท่ามกลางสถานการณ์ที่อึมครึม และต้องเฝ้าระวังในระยะนี้ โดยเฉพาะที่ย่านการค้าตลาดชายแดนช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ที่พบว่าเป็นไปอย่างเงียบเหงา บรรดาพ่อค้าแม่ค้าคนชายแดน ต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าขายของแทบไม่ได้ ไร้ผู้คน หลังจากเกิดสถานการณ์ต่างๆ ทั้งจากการยั่วยุของทหารกัมพูชา อีกทั้งใกล้วันเลือกตั้งที่ต้องเฝ้าระวังกัน แต่ก็ยืนยันว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างแน่นอน หากไม่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นเสียก่อน
นางพัชรี มากัง แม่ค้าขายผลไม้ริมทาง ตรงข้ามตลาดชายแดนช่องจอม กล่าวว่า วันนี้เงียบมาก ขายของไม่ได้เลย ชาวบ้านก็กลัวว่าเขมรจะยิงมา ไม่ไว้ใจ กลัวเขมรสร้างสถานการณ์ช่วงเลือกตั้ง ชาวบ้านเตรียมตลอดเวลา แต่ก็ต้องออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อยู่แบบกล้าๆกลัวๆ ก็ชินแล้ว จำเป็นต้องทำมาค้าขายเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ทุกวันนี้มีการแจ้งให้อพยพทางโทรศัพท์ ดีกว่าเมื่อก่อน เพราะจะได้รู้และอพยพออกได้ทันที ซึ่งก็ต้องคอยติดตามข่าวสารชายแดนตลอดเวลา ฝากถึงรัฐบาลชุดใหม่ ให้รับจัดการปัญหาชายแดนให้จบเร็วๆ คนที่อยู่ชายแดนจะได้ทำมาหากินปกติเหมือนเดิมเสียที อย่าให้คาราซัง สงสารชาวบ้านชายแดน ค้าขายก็ไม่ได้ กินไม่ได้นอนก็ไม่หลับ
โดย นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นาย อ.กาบเชิง ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 8 ระบุว่า หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น แผนรับมือคือ กกต.จะต้องสั่งงดการเลือกตั้งทันที เพราะความปลอดภัยไม่มี ซึ่งหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินช่วงที่กำลังมีการเลือกตั้ง การลงคะแนนต่างๆ ของวันนั้นก็เป็นโมฆะ และจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งอีกครั้งหลังจากสถานการณ์สงบ
สำหรับ จ.สุรินทร์ มีพื้นที่ 17 อำเภอมีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 1, 358,502 คน แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 8 เขต มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 1,097,057 คน มีหน่วยเลือกตั้งจำนวน 2,250 หน่วย มีผู้สมัคร สส.สุรินทร์จาก 14 พรรคการเมือง 8 เขตเลือกตั้งจำนวน 73 คน