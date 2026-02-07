นครชัยศรีเปิดบริการทำบัตรประชาชนพิเศษ รับโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง–ประชามติ 2569

นครปฐม – สำนักทะเบียนอำเภอนครชัยศรี เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเป็นกรณีพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติ ประจำปี พ.ศ. 2569 ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง
วันนี้ ( 7 ก.พ.) กรมการปกครอง โดยสำนักบริหารการทะเบียน ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รับนโยบายเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 7–8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น.
นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้แอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี) บนโทรศัพท์มือถือ เพื่อยื่นแสดงตัวตนที่คูหาเลือกตั้งแทนการใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงได้ทันที โดยปัจจุบันแอปพลิเคชัน ThaID ได้พัฒนาฟีเจอร์ Offline Mode ซึ่งสามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนดิจิทัลได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
สำหรับบรรยากาศในวันสุดท้ายของการเปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ พบว่ายังมีประชาชนทยอยเดินทางมารับบริการอย่างต่อเนื่อง รวมจำนวน 24 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติในวันถัดไป