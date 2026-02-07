เขมรเผาทุ่งทำฝุ่น PM 2.5 ลอยเข้าไทย ท้องฟ้าครึ้มทั้งอำเภอน้ำยืน

อุบลราชธานี-ควันเผาทุ่งเผาป่าฝั่งเขมร ทำฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 คลุมท้องฟ้าเมืองน้ำยืน จ.อุบลราชธานี ทำบรรยากาศครึ้มแม้จะมีแสงแดด ชาวบ้านเผยเริ่มส่งกระทบระบบทางเดินหายใจแล้ว
วันนี้( 7 ก.พ.)ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศหลายพื้นที่ในอำเภอน้ำยืน ท้องฟ้าครึ้มมีกลุ่มหมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 ลอยปกคลุมในพื้นที่รวมทั้งเขตรอยต่อ อำเภอน้ำขุ่น ทั้งนี้เป็นผลกระทบจากการที่ กัมพูชาได้มีการเผาหญ้า และ เศษไม้ในพื้นที่ อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร ติดกับ ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดสัปดาห์ ทำให้ ฝุ่น PM 2.5 เริ่มส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และกระตุ้นโรคภูมิแพ้ในผู้ป่วยบางราย
จากการลงพื้นที่สำรวจบริเวณพื้นที่การเกษตรพบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นการ ปลูกมันสำปะหลังไม่ได้มีการเผาพื้นที่ทางการเกษตรประกอบกับ จ.อุบลราชธานี ได้ประกาศห้ามเผาเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2569 โดยให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นตัวอย่างที่ดีในการงดการเผาในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยเคร่งครัด เกษตรกรห้ามเผาในพื้นที่เกษตร
ด้านกลุ่มเยาวชนในพื้นที่อำเภอน้ำยืนเปิดเผยว่า ก่อนหน้าที่นี้ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำของอำเภอมีบรรยากาศที่สดชื่น หายใจได้สะดวก แต่ตอนนี้เต็มไปด้วยฝุ่น PM 2.5 ทำให้หายใจได้ไม่เต็มที่แต่ด้วยความสวยงามของพื้นที่ตนเองและกลุ่มเพื่อน จึงยังมาเดินเล่นที่ที่อ่างเก็บน้ำ แต่ก็ไม่นานเหมือนก่อน