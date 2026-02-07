บุรีรัมย์เร่งจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งชายแดน จนท.หวั่นเขมรสร้างสถานการณ์ป่วน-พร้อมรับมืออพยพตามแผน

บุรีรัมย์ - ประธาน และคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตามแนวชายแดน อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เร่งจัดสถานที่เตรียมจัดการเลือกตั้ง สส.และลงประชามติ พรุ่งนี้ 8 ก.พ.69 จนท.ยอมรับแอบกังวลจะเกิดเหตุไม่สงบ แต่พร้อมรับมืออพยพทันทีตามแผนที่มีการประชุม วอนเขมรอย่าสร้างสถานการณ์ป่วนเลือกตั้งไทย
วันนี้ (7 ก.พ.69) ประธาน และคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่เคยได้รับผลกระทบจากการสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา ได้เร่งจัดเตรียมสถานที่ คูหาลงคะแนน พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และลงประชามติ ในวันพรุ่งนี้ 8 ก.พ.69 ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นปกติ และคาดว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างราบรื่น ไม่น่าจะมีเหตุการณ์ไม่สงบขึ้น
อย่างไรก็ตามหากในวันเลือกตั้งมีเหตุการณ์ยิงปะทะกัน หรือเหตุสุดวิสัยขึ้นจริง ที่อาจจะนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยทั้งกับเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ทุกหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ตามแนวชายแดน ก็มีแผนในการอพยพเจ้าหน้าที่ และประชาชน รวมถึงแผนการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งไว้แล้ว ซึ่งประธานกรรมการแต่ละหน่วยเลือกตั้ง จะพิจารณาและตัดสินใจตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้จากการสังเกตพบว่าหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ตามแนวชายแดน จะถูกกำหนดให้อยู่ใกล้หลุมหลบภัยหรือบังเกอร์ เพราะหากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้น จะได้เข้าไปหลบได้ทันเพื่อความปลอดภัยทั้งของประชาชน และเจ้าหน้าที่
นายวรวิทย์ ร่วมจิตร ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 5 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด กล่าวว่า ก็รู้สึกกังวลบ้างนิดหน่อยแม้ตอนนี้จะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอะไร แต่ที่ผ่านมากัมพูชาก็สร้างสถานการณ์ยั่วยุตลอด จึงเกรงว่าฝ่ายกัมพูชาอาจจะสร้างถานการณ์ป่วนช่วงเลือกตั้งของไทย แต่ก็ภาวนาไม่ให้มีเหตุการณ์อะไร เพื่อให้การเลือกตั้งผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิอยู่ 460 คน คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า 300 คน เพราะประชาชนค่อนข้างตื่นตัวกับการเลือกตั้งครั้งนี้มาก ทั้งนี้อยากวิงวอนทั้งทหารกัมพูชาและฝ่ายไทย อย่าให้มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นเลย เพื่อให้การเลือกตั้งผ่านไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น