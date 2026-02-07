สถานีขนส่งโคราชคึกคัก ปชช.ชาวอีสานแห่เดินทางกลับภูมิลำเนาไปเลือกตั้ง ส.ส.-ออกเสียงประชามติ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา– สถานีขนส่งผู้โดยสารโคราชเมืองประตูสู่อีสานคึกคัก ปชช.แห่เดินทางกลับภูมิลำเนาไปเลือกตั้ง ส.ส.และออกเสียงประชามติ ขณะการเดินทางด้านรถไฟพบชาวอีสาน แห่ต่อแถวขึ้นรถไฟโดยสารกันยาวเหยียดเพื่อกลับไปเลือกตั้ง ขอตีตั๋วยืนแบบยาวๆ ก็ยอม
ช่วงบ่ายวันนี้ (7 ก.พ.69 ) การจราจรถนนมิตรภาพในเขตตัวเมืองนครราชสีมาหนาแน่น รถเคลื่อนตัวได้ช้า ส่วนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 มีชาวจังหวัดนครราชสีมา ที่เดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.และออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญวันพรุ่งนี้ (8 ก.พ.68) ในขณะที่คนจากต่างจังหวัดที่มาทำงานหรือพักอาศัยในจังหวัดนครราชสีมา ก็มาซื้อตั๋วรอขึ้นรถโดยสารเพื่อเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เช่นกัน ส่งผลให้สถานีขนส่งผู้โดยสารนครราชสีมาแห่งที่ 2 คึกคัก
โดยเที่ยวรถโดยสารที่เดินรถระหว่างจังหวัด จะมีผู้โดยสารซื้อตั๋วเต็มทุกเที่ยว และผู้โดยสารส่วนใหญ่ไม่ได้หอบกระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระมามากนัก โดยหลายคนบอกว่า ใช้สิทธิเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ ( 8 ก.พ.69) แล้วจะเดินทางกลับไปทำงานต่อทันทีหรือเดินทางในวันรุ่งขึ้น(9 ก.พ.69) ซึ่งการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งนี้ ถือว่า ประชาชนค่อนข้างจะตื่นตัวกับการใช้สิทธิกันอย่างมาก ทางบริษัทขนส่งจำกัดนครราชสีมา ได้วางแผนจัดเตรียมเพิ่มเที่ยวรถในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง รองรับประชาชนที่จะเดินทางไปเลือกตั้งยังจังหวัดภูมิลำเนาไว้อย่างเพียงพอ และตรวจความปลอดภัยรถแต่ละคัน รวมถึงพนักงานขับรถและพนักงานบริการอย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางอย่างรวดเร็ว ปลอดภัยสูงสุด
ด้านนางสาวปิยนาฏ กลางพนม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การเลือกตั้ง ส.ส.ในวันพรุ่งนี้ จังหวัดนครราชสีมา มี 16 เขตเลือกตั้ง มีหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 4,556 หน่วย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 2,145,354 คน ทาง กกต.นครราชสีมา คาดว่า จะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 75 และจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในเวลา 22.00น.เป็นต้นไป
ขณะที่ เพจ"ห้วยแถลง" ได้ลงคลิปภาพบรรยากาศขณะแอดมินเพจ เข้าคิวต่อแถวเพื่อขึ้นรถไฟโดยสาร จากสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัฒน์ ปลายทางสถานีรถไฟห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เพื่อกลับภูมิลำเนาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.ให้ทันในวันพรุ่งนี้ (8 ก.พ.69)
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก กว่าจะได้ขึ้นรถไฟต้องต่อแถวเข้าคิวกันยาวเหยียด และขบวนรถไฟโดยสารจากกรุงเทพฯ ปลายทาง จ.อุบลราชธานี เต็มทุกโบกี้ หลายคนพอขึ้นรถไฟแล้วหาที่นั่งไม่ได้ ก็ยอมตีตั๋วยืนกันยาวๆ จนกว่าจะมีที่นั่งว่าง หรืออาจต้องยืนยาวจนถึงจุดหมายปลายทาง ซึ่งบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้ สะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนทั่วทุกภาคมีความตื่นตัวที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. และออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เป็นอย่างมาก