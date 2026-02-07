อ้างชื่อ กกต. ไล่ปาดรถ! อดีตรองนายกเทศบาลบ้านโป่งผวา ถูกข่มขู่กลางดึก

ราชบุรี – อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง เข้าแจ้งความตำรวจ หลังถูกชายฉกรรจ์หลายคนอ้างเป็น “ชุดเคลื่อนที่เร็ว กกต.” ข่มขู่ขอตรวจค้นรถกลางดึก มีพฤติกรรมปาดหน้า ไล่ตาม และตะโกนขู่ “เอาปืนมา” ก่อนหลบหนีไป ขณะที่ กกต.จังหวัดยืนยัน บุคคลดังกล่าวไม่ใช่เจ้าหน้าที่ กกต.
วันนี้ (7 ก.พ.) นายธนากร เลี้ยงฤทัย อายุ 54 ปี อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน สภ.บ้านโป่ง หลังถูกชายฉกรรจ์หลายคนอ้างตัวเป็น “ชุดเคลื่อนที่เร็ว กกต.” เข้าข่มขู่และพยายามตรวจค้นรถยนต์ส่วนตัว
นายธนากร เปิดเผยว่า เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 22.30 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะขับรถเก๋งจอดรอสัญญาณไฟแดงบริเวณแยกแสงซูโต อำเภอบ้านโป่ง ได้มีรถโตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ สีดำ และรถมิตซูบิชิ ปาเจโร่ สีดำ ขับมาจอดประกบ ก่อนมีชายลงมาเคาะกระจก ใช้น้ำเสียงแข็งกร้าวสั่งให้ลงจากรถ อ้างจะตรวจค้นในฐานะเจ้าหน้าที่
เมื่อผู้เสียหายไม่ยินยอมและขอให้ไปตรวจที่สถานีตำรวจ กลุ่มชายดังกล่าวได้ขับรถไล่ตาม ปาดหน้าจนต้องหยุดรถบริเวณหน้าร้านประดับยนต์ จากนั้นมีชาย 2–3 คน ลงมาข่มขู่ อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ กกต. พร้อมตะโกนว่า “เอาปืนมา” ทำให้ผู้เสียหายรู้สึกหวาดกลัว และขอให้แสดงบัตรประจำตัว แต่กลับไม่ได้รับการแสดงเอกสารใดๆ
ต่อมา มีบุคคล 3 คน ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดราชบุรี แสดงบัตรและสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง ระบุว่าเป็น “ชุดเคลื่อนที่เร็ว” ที่ได้รับการแต่งตั้งจากอำเภอบ้านโป่ง ก่อนที่ตำรวจในเครื่องแบบจะมาถึงที่เกิดเหตุ
ภายหลัง นายธนากร ยินยอมให้ตรวจค้นเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ ผลไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กลุ่มชายที่ใช้รถยนต์อีกคันหนึ่ง ซึ่งมีพฤติกรรมปาดหน้าและข่มขู่ กลับไม่ยอมให้ตรวจสอบเอกสาร ก่อนขับรถหลบหนีไป
นายธนากร จึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ พร้อมมอบคลิปจากกล้องติดรถยนต์ให้ตำรวจ เพื่อให้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเลือกตั้งว่า หากมีการตรวจค้น ควรมีตำรวจในเครื่องแบบร่วมปฏิบัติ และไม่ควรใช้ถ้อยคำข่มขู่ประชาชน
ด้าน นายณัฎฐกร คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ชี้แจงว่า กกต.จังหวัดมีการจัดตั้ง “ชุดเคลื่อนที่เร็ว” จริง จำนวน 6 ชุด โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นกำลังหลัก แต่เบื้องต้นยืนยันว่า บุคคลที่ปรากฏในเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่เจ้าหน้าที่ กกต. เป็นเพียงผู้ช่วยปฏิบัติงานในแต่ละเขตเลือกตั้งเท่านั้น
ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.จังหวัดราชบุรี อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง ยืนยันว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีการจับกุมในกรณีดังกล่าว และหากเกิดปัญหา ถือเป็นเรื่องระหว่างบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กกต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด