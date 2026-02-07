กกต.น้ำยืนอุบลฯรับอุปกรณ์เลือกตั้งไร้ปัญหา อำเภอมีแผนรับมือความไม่สงบ

อุบลราชธานี-คณะกรรมการการเลือกตั้งอำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี เข้ารับอุปกรณ์การเลือกตั้งประจำหน่วยราบรื่น ไร้ปัญหา ด้านฝ่ายปกครองเผยมีแผนรองรับสถานการณ์หากเกิดความไม่สงบ
เช้าวันนี้(7ก.พ.)ที่หอประชุมอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 120 หน่วย ใน 7 ตำบล ของอำเภอน้ำยืน เดินทางมารอรับอุปกรณ์และหีบเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งแบบแบ่งเขตแบบบัญชีรายชื่อ และบัตรลงคะแนนประชามติที่จะต้องใช้ในวันพรุ่งนี้ (8 ก.พ.)
นายสมชัย ริทัศน์โส ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำยืน เปิดเผยว่า ในพื้นที่อำเภอน้ำยืน มีทั้งหมด 7 ตำบล 102 หมู่บ้าน มี 120 หน่วยเลือกตั้ง ในการรับหีบวันนี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 40 หน่วย ซึ่งสถานการณ์การเข้ามารับหีบบัตรใช่ลงคะแนนเป็นไปด้วยความราบรื่น เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมการอบรมทบทวนกรรมการประจำหน่วย ให้ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด
สำหรับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ตามที่ชาวบ้านมีความกังวล ตอนนี้ยังปกติ ซึ่งในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่สงบทางอำเภอน้ำยืน โดย กกต.เขต ได้มีการกำชับและซักซ้อมหากเกิดเหตุความไม่สงบในกรณีที่ 1 เกิดเหตุ ขณะลงคะแนน จะประกาศงดการลงคะแนนและจะนำส่งอุปกรณ์ ตามที่ กกต.เขตกำหนด
ส่วนกรณีที่ 2 เกิดความไม่สงบในกรณีปิดหีบลงคะแนนแล้ว หรือเกิดระหว่างการนับคะแนน คณะกรรมการประจำหน่วย จะประกาศงดนับคะแนนและนำส่งวัสดุอุปกรณ์ในจุดที่ กกต.เขตกำหนด แต่เท่าที่ดูตอนนี้เหตุการณ์ยังปกติ
เรื่องของความปลอดภัยกรรมการประจำหน่วย มีระเบียบของการเลือกตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐคือ ตำรวจ อส. พร้อมทั้งมีเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ชรบ.กว่า 1,860 คน ถือว่าเพียงพอต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ตอนนี้ทางฝ่ายปกครองเองดูแล้วไม่มีความกังวล กับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งยังมีแผนรองรับ ไว้แล้วอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ทุกคน