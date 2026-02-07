ช่วยเหลือสังคมไม่หยุด! รร.นานาชาติเมทนีดล สร้างป้อมสัญญานไฟจราจรมอบให้ตำรวจเพิ่มอีก 2 จุด

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-รร.นานาชาติเมทนีดล ขอนแก่น ช่วยเหลือสังคมต่อเนื่อง ล่าสุดทุ่มงบสร้างป้อมกำกับสัญญาณไฟจราจรให้ตำรวจอีก 2 จุด สี่แยกบ้านเกิ้งและแยกบายพาสบ้านไผ่-บรบือ หวังช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ตำรวจจราจรและประชาชนที่สัญจรเสี่ยงอุบัติเหตุลดลง เผยป้อมตำรวจที่โรงเรียนสร้างมอบให้ในจ.ขอนแก่นรวมกว่า 14 จุดแล้ว
ที่บริเวณสี่แยกบายพาสบ้านไผ่-บรบือ และสี่แยกบ้านเกิ้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติเมทนีดล จ.ขอนแก่น พร้อมคณะครูต่างชาติและบุคลากร ได้ทำพิธีส่งมอบป้อมกำกับไฟจราจร “จุดอุ่นใจเมทนีดล” แห่งที่ 13 และ 14 ให้แก่สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ โดยมี พ.ต.อ.รักชาติ เรืองเจริญ ผกก.สภ.บ้านไผ่ เป็นผู้รับมอบบรรยากาศเปี่ยมไปด้วยความสุข
การส่งมอบป้อมกำกับไฟจราจรครั้งนี้ เพื่อต้อนรับเทศกาลแห่งความรักและวันตรุษจีน โดยป้อมทั้ง 2 จุดตั้งอยู่ในชัยภูมิสำคัญ ประกอบด้วยจุดที่ 13 บริเวณถนนมิตรภาพ แยกบ้านเกิ้ง จุดที่ 14 บริเวณแยกบายพาสทางหลวงบ้านไผ่-บรบือ นอกจากพิธีส่งมอบแล้ว ยังมีกิจกรรม “เมทนีดลรักชุมชน” โดยคณะครูต่างชาติและเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันมอบ พัดเงินพัดทองมงคล ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นขอนแก่น-บ้านไผ่ เพื่อสร้างรอยยิ้มและความปรารถนาดีในการเดินทาง
ดร.อรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติเมทนีดล จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ป้อมกำกับไฟจราจรทั้งสองจุดนี้ เปรียบเสมือนประตูสู่เมืองขอนแก่น ตั้งใจมอบงบประมาณส่วนตัวที่ขาวสะอาด 100% เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ต้องเผชิญแดด ลม ฝุ่น หรือความเสี่ยงจากไฟฟ้าลัดวงจรขณะปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อให้ประชาชนได้อุ่นใจเมื่อสัญจรผ่านจุดที่มีแสงสว่าง ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมและการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเป็นรูปธรรม
ด้านพ.ต.อ.รักชาติ เรืองเจริญ ผกก.สภ.บ้านไผ่ กล่าวว่าขอขอบคุณที่โรงเรียนนานาชาติเมทนีดล เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยบนท้องถนน และจัดสร้างป้อมที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ขณะที่นายจตุพล เอราวัณ นักศึกษา ปวช. ปี 3 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น กลาวว่าปกติกลับบ้านค่ำน่ากลัวมากครับ พอมีป้อมที่มีไฟสว่างไสวแบบนี้ ทำให้รู้สึกปลอดภัยขึ้นมาก ขอบคุณ ผอ.ฝน ที่เข้ามาพัฒนาพื้นที่บ้านของพวกเราครับ ส่วนนายอดิศร ชื่นชม ชาวบ้าน อ.ชนบท กล่าวว่าเป็นจุดรอรับญาติที่ดีมาก ป้อมนี้ทำให้ชุมชนอุ่นใจขึ้น แสงสว่างช่วยให้มองเห็นได้ไกลยามค่ำคืน เป็นประโยชน์ต่อคนในพื้นที่มาก
ท้ายสุดร.ต.อ.ศุภกฤษณ์ กษมาลา รองสารวัตรจราจร สภ.บ้านไผ่ กล่าวว่าในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน้างานโดยตรง ต้องขอขอบคุณ ผอ.ฝน และโรงเรียนนานาชาติเมทนีดล เดิมทีจุดทางแยกนี้มีทั้งฝุ่นและมลภาวะ การได้ป้อมกำกับไฟจราจรที่ทันสมัย มีระบบความปลอดภัยที่ดี นอกจากจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้คล่องตัวและลดความเครียดจากการทำงาน ยังช่วยให้สังเกตดูแลความเรียบร้อยให้ประชาชนได้ทั่วถึงมากขึ้น ถือเป็นของขวัญที่มีค่าสำหรับพวกเราและชาวบ้านไผ่
สำหรับโรงเรียนนานาชาติเมทนีดล ขอนแก่น ตั้งอยู่บนถนนเลี่ยงเมือง ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำ ที่ใช้หลักสูตร Oxford International Curriculum แท้จากประเทศอังกฤษ มุ่งเน้นการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ พร้อมไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มอบป้อมกำกับไฟจราจรในพื้นที่อ.เมืองขอนแก่น รวมถึงอ.บ้านไผ่ มากถึง 14 จุดแล้ว