กปน.ชัยนาทรับหีบบัตรคึกคัก พบแผ่นไวนิลรายชื่อผู้สมัคร สส.เขต 2 ปะปนในเขต 1 กกต.สั่งเปลี่ยนด่วน

ชัยนาท - กปน.ชัยนาทเข้ารับหีบและบัตรเลือกตั้งคึกคัก ก่อนเลือกตั้ง 8 ก.พ. พบแผ่นไวนิลรายชื่อผู้สมัคร สส.เขต 2 ปะปนในเขต 1 กกต.สั่งแก้ไขด่วน ย้ำพร้อมจัดการเลือกตั้งโปร่งใส
วันนี้ (7 ก.พ.) บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท ซึ่งกำหนดเป็นสถานที่รับบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พ.ศ.2569 และการออกเสียงประชามติ ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดชัยนาท ซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (8 ก.พ.) เป็นไปด้วยความคึกคัก
โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองชัยนาท ทำหน้าที่แจกจ่ายอุปกรณ์ให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เขตเลือกตั้งที่ 1 รวม 250 หน่วย ทั้งนี้ได้จัดระบบให้ กปน. เข้ารับหีบบัตรและอุปกรณ์เป็นชุด ๆ เพื่อลดความแออัด เนื่องจากพื้นที่มีจำกัด ภายหลังรับอุปกรณ์ กปน.ได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องและลงนามรับมอบ ก่อนนำไปจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
อย่างไรก็ตาม ระหว่างการแจกจ่ายอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตรวจพบแผ่นไวนิลแสดงรูปภาพและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ซึ่งใช้ติดหน้าหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนพิจารณาก่อนเข้าคูหา โดยพบว่ามีแผ่นไวนิลจำนวน 25 แผ่น เป็นรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่ 2 ปะปนมากับอุปกรณ์ของเขตเลือกตั้งที่ 1
ภายหลังตรวจพบความผิดพลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้รีบแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยนาท ซึ่งเมื่อทราบเรื่อง กกต.ชัยนาท ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการเปลี่ยนแผ่นไวนิลให้ถูกต้องทันที โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข
สำหรับจังหวัดชัยนาท มีเขตเลือกตั้ง สส. จำนวน 2 เขต มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติรวม 268,014 คน มีหน่วยเลือกตั้งปกติ 508 หน่วย แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 250 หน่วย และเขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 258 หน่วย
ส่วนที่เลือกตั้งกลางสำหรับการลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขต มี 2 แห่ง ได้แก่ โดมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมืองชัยนาท สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1 และโดมโรงเรียนหันคาพิทยาคม อำเภอหันคา สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 2
ทั้งนี้ กกต.ชัยนาท ตั้งเป้าว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และมีบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 3.5