กาญจนบุรีเริ่มขนหีบเลือกตั้งครบ 1,078 หน่วย พร้อมเลือกตั้งใหญ่ 8 ก.พ.นี้

กาญจนบุรี - กกต.กาญจนบุรีเริ่มขนย้ายหีบและบัตรเลือกตั้งครบ 1,078 หน่วย เตรียมพร้อมเลือกตั้ง สส.และประชามติ 8 ก.พ.นี้ คาดประชาชนออกมาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า 80% พร้อมรายงานผลไม่เป็นทางการช่วงค่ำ
วันนี้( 7 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นการทั่วไป พ.ศ.2569 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมกันทั่วประเทศ
สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบ 13 อำเภอ แบ่งออกเป็น 5 เขตเลือกตั้ง มี สส.จำนวน 5 ที่นั่ง ล่าสุดตั้งแต่เวลา 08.00 น. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งได้ดำเนินการขนย้ายหีบเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้ง ทั้งระบบแบ่งเขต ระบบบัญชีรายชื่อ และบัตรออกเสียงประชามติ ไปยังแต่ละอำเภอ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอย่างละเอียด ก่อนกระจายไปยังหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,078 หน่วย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้ง โดยในวันเลือกตั้งจะเปิดหีบให้ประชาชนใช้สิทธิพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. และปิดหีบเวลา 17.00 น.
ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า กกต.ได้กำชับคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ป้ายประกาศรายชื่อผู้สมัคร และข้อมูลต่าง ๆ หน้าที่เลือกตั้งอย่างเคร่งครัด หากพบการชำรุดเสียหายให้แก้ไขทันที รวมถึงห้ามติดป้ายหรือสัญลักษณ์ที่อาจเข้าข่ายการหาเสียงหรือชี้นำผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเด็ดขาด
นอกจากนี้ ยังได้กำชับแนวทางปฏิบัติกรณีมีผู้สมัครถูกศาลฎีกาสั่งถอนชื่อ ให้ดำเนินการปิดประกาศถอนชื่อและขีดชื่อออกจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมถือว่าบัตรที่ลงคะแนนให้ผู้สมัครดังกล่าวเป็นบัตรเสีย รวมถึงกรณีผู้ที่ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว หากมาขอใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง จะสามารถออกเสียงประชามติได้เพียงอย่างเดียว
สำหรับการนับคะแนนหลังปิดหีบ จะเริ่มดำเนินการทันที ณ หน่วยเลือกตั้ง เปิดเผยต่อหน้าประชาชน และบันทึกผลเข้าสู่ระบบ ECT Report 69 โดยข้อมูลจากหน่วยเลือกตั้งจะถูกส่งไปยังศูนย์รวมคะแนนระดับอำเภอ เพื่อตรวจสอบและประมวลผล ก่อนแสดงผลผ่าน Dashboard ออนไลน์ คาดว่าจะเริ่มรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่เวลาประมาณ 18.30 น. และไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขต
ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ตนพร้อมทีมงาน กกต.จังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์การขนย้ายหีบเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 5 ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีอุปสรรค โดยคาดว่าจะทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการประมาณเที่ยงคืนของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
ทั้งนี้ กกต.กาญจนบุรี คาดว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 เนื่องจากประชาชนมีความตื่นตัวมากขึ้น ส่วนการขนย้ายหีบเลือกตั้งในพื้นที่ห่างไกล เช่น ตำบลไล่ว่า อำเภอสังขละบุรี สามารถขนย้ายทางรถยนต์ได้สะดวก มีเพียงหน่วยเลือกตั้งบ้านปิล๊อกคี่ หมู่ 4 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ ที่ต้องขนย้ายทางเรือ ซึ่งเชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใด