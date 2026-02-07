ประธานสภา อบจ.สมุทรสงคราม แจ้งความเอาผิดเพจดัง พาดพิง สจ.ซื้อเสียง ชี้บิดเบือนโยงการเมือง ทำเสียหายทั้งจังหวัด

สมุทรสงคราม – ประธานสภา อบจ.สมุทรสงคราม พร้อม สจ.หลายเขต เข้าแจ้งความเอาผิดเพจดัง หลังโพสต์พาดพิงกล่าวหา สจ.ทั้งจังหวัดพัวพันซื้อเสียงเลือกตั้ง สส. ชี้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง ทำเสียหายชื่อเสียงและภาพลักษณ์จังหวัด
วันนี้ (7 ก.พ.) นายสายันต์ ส่องพราย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ. (สจ.) จากเขตต่าง ๆ รวม 8 คน เดินทางเข้าพบ พ.ต.อ.สมชาย ขอค้า ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม เพื่อยื่นหนังสือแจ้งความร้องทุกข์ หลังเพจเฟซบุ๊กชื่อ “สมุทรสงครามชีวิตดีดี ที่ลงตัว” โพสต์ข้อความพาดพิงในลักษณะหมิ่นประมาท กล่าวหาว่า สจ.ในพื้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อเสียงในการเลือกตั้ง สส.
กรณีดังกล่าว เพจได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ได้ข่าวว่ามี สจ.แม่กลอง ถูกอัดคลิปขณะซื้อเสียงให้ผู้สมัคร สส.รายหนึ่ง เรื่องส่งไป กกต.กลางจริงไหมครับ” ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสงคราม ทั้ง 24 คน ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนเป็นวงกว้าง
ภายหลังการแจ้งความ พ.ต.ท.พิเชษฐา อ่อนสุด รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สภ.เมืองสมุทรสงคราม ได้สอบปากคำผู้ร้องทุกข์ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ก่อนบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน โดยระบุว่า สจ.ทั้ง 24 คน ได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นและถูกเกลียดชังจากข้อความดังกล่าว และประสงค์ให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายจนถึงที่สุด
นายสายันต์ ส่องพราย เปิดเผยว่า การมาแจ้งความครั้งนี้ตนทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของ สจ.ทั้งจังหวัด เนื่องจากข้อความดังกล่าวเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง และนำประเด็นไปโยงกับการเมืองโดยไม่มีหลักฐานชัดเจน สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของผู้แทนท้องถิ่น
“เข้าใจว่าช่วงการเลือกตั้งย่อมมีการแข่งขันทางการเมือง แต่การกล่าวหาเช่นนี้ไม่เป็นธรรมต่อ สจ.ทุกคน หากมีการกระทำผิดจริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ กกต. สามารถตรวจสอบและดำเนินการได้ตามกฎหมาย ไม่ควรใช้การโพสต์กล่าวหาในสื่อสังคมออนไลน์” นายสายันต์กล่าว
นายสายันต์ยังยอมรับว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของเพจหรือผู้โพสต์ข้อความ ทำให้ตนและ สจ.หลายคนต้องเผชิญกับคำถามจากประชาชนจำนวนมาก โดยไม่สามารถชี้แจงได้ เนื่องจากยังไม่มีข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจน
ทั้งนี้ การแจ้งความมีเป้าหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามตัวผู้กระทำผิด หากพบว่าการกระทำเข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด พร้อมยืนยันว่า สจ.ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ และขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของผู้แทนท้องถิ่นต่อไป