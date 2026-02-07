(คลิป)กกต.ขอนแก่นย้ำปชช.ออกใช้สิทธิเลือก สส.อย่าใส่เสื้อมีหมายเลข เสี่ยงทำผิดกม.เลือกตั้ง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งต่างพากันไปรับอุปกรณ์เลือกตั้ง
เพื่อนำไปเตรียมจัดให้มีการหย่อนบัตรในหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ขณะที่ กกต.
ฝากเตือนประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์ อย่าใส่เสื้อที่มีหมายเลข หวั่นเป็นการชี้นำผู้ใช้สิทธิ์
เสี่ยงผิดกฎหมายเลือกตั้ง
แต่เช้าวันนี้( 7 ก.พ.) ที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เป็นสถานที่รับมอบหีบบัตรเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ ของเขตเลือกตั้งที่ 1 ขอนแก่น ประกอบด้วยตำบลในเมือง ตำบลพระลับ และตำบลเมืองเก่า รวม 175 หน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ เดินทางมารับมอบกันอย่างพร้อมเพียง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ทยอยเดินทางมารับอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และลดความแออัด เจ้าหน้าที่ได้แบ่งรอบการรับวัสดุอุปกรณ์ออกเป็นช่วงเวลา
โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแจกจ่ายหีบบัตร บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยมีผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
นายวัชระ สีสาร ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมารับมอบวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง 11 หน่วบเลือกตั้งขอนแก่นได้รับรายงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรยากาศจุดนี้เป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 ทั้งหมด 175 หน่วยเลือกตั้ง มีการวางระบบรับมอบวัสดุอุปกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ยืนยันมีความพร้อม 100% ทั้งบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ลงคะแนน กฎหมายเลือกตั้งกำหนดห้ามผู้สมัครหรือมีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆตั้งแต่เวลา 18.00 น. ก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน จนถึงพรุ่งนี้ 18.00 น. งดการหาเสียงทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะผู้สมัคร ทีมงานผู้สมัครต้องงดเว้นไม่สวมใส่สัญลักษณ์พรรคการเมือง และหมายเลขเพราะอาจจะเข้าข่ายการหาเสียง ในเวลาต้องห้ามได้ ส่วนประชาชนขอความร่วมมือถ้าไม่จำเป็น ในเรื่องของการสวมใส่เสื้อที่มีหมายเลขต่างๆ อาจจะเกิดความสับสนและเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง ควรหลีกเลี่ยง
ส่วนคืนหมาหอน เราได้จับตาและเฝ้าระวังมาโดยตลอดอยู่แล้ว มีชุดสืบสวนหาข่าวเฝ้าระวังทุกพื้นที่ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำความผิด หรือเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่กกต. ประจำจังหวัดทุกจังหวัด สำหรับการร้องเรียนตอนนี้มีทั้งหมด 5 คำร้อง เป็นการกระทำฝ่าฝืนและการให้เงิน 4 เรื่อง และการให้สิ่งของ 1 เรื่อง ทั้งหมดอยู่ในคณะกรรมการการไต่สวน
ด้านนายพันธ์เทพ เสาโกศล รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า เบื้องต้นทางจังหวัดได้กำชับเจ้าหน้าที่รัฐให้วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งรวมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านภายในพื้นที่ให้วางตัวเป็นกลางทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้กำชับทางจังหวัดและอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกตั้งวางตัวเป็นกลางและทำตามอย่างเคร่งครัด