เขต 4 เชียงรานเป็นเรื่องแล้ว!ตร.สกัดเก๋งซุกโพยรายชื่อ-แบงก์ 500 บาทรับจ่ายซื้อเสียง 124 ราย

เชียงราย - เลือกตั้ง ส.ส.เขต 4 เชียงราย ฉาวโฉ่แล้ว..ตำรวจสกัดเก๋งอดีตสมาชิกสภาท้องถิ่น พบโพยรายชื่อพร้อมแบงก์ 500 บาทในรถ สอบเบื้องต้นสารภาพรับเงิน สจ.จ่อนำจ่ายซื้อเสียงช่วยผู้สมัครพรรคดังตามโพย 124 ราย
เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.พาน จ.เชียงราย ได้รับแจ้งเมื่อค่ำวันที่ 6 ก.พ.ว่าจะมีการรวบรวมรายชื่อบุคคลและจะขนเงินสดไปซื้อเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 8 ก.พ.นี้ จึงได้ออกเฝ้าตรวจตามจุดต่างๆ
เมื่อตระเวนตรวจไปถึงถนนสาธารณะพื้นที่บ้านแม่ต๊าก หมู่ 5 ต.สันกลาง อ.พาน ได้พบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อมาสด้า สีขาว ป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ ขับผ่านมาจึงได้เรียกตรวจสอบ
พบนายเจริญ อายุ 65 ปี อดีตสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อ.พาน เมื่อจะตรวจภายในรถปรากฎว่านายเจริญพยายามจะหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอาไว้ได้
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นในรถพบมีธนบัตรใบละ 500 บาทจำนวน 128 ใบ และธนบัตรใบละ 100 บาท จำนวน 4 ใบ รวมเป็นเงินสดทั้งหมดจำนวน 64,400 บาท นอกจากนี้พบเอกสารเป็นโพยรายชื่อชาวบ้านจำนวน 7 แผ่นภายในมีรายชื่อและนามสกุลบุคคลพร้อมบ้านเลขที่จำนวน 124 ราย หัวเอกสารระบุว่าเป็นโพยผู้สนับสนุนผู้สมัคร ส.ส.คนหนึ่งโดยมีรายชื่อผู้สำรวจเอาไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งพบโทรศัพท์มือถือจำนวน 1 เครื่อง
สอบถามนายเจริญเบื้องต้นให้การรับว่าได้นำของกลางทั้งหมดมาจากนาย ท.หรือเรียกกันว่า สจ.อ.เพื่อให้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในโพยคนละ 500 บาท เป็นการจูงใจใหัลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ให้กับผู้สมัครคนหนึ่งของพรรคการเมืองชื่อดังซึ่งไม่เคยเป็น ส.ส.ในเขตเลือกตั้งที่ 4 นี้มาก่อน
เจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกถ้อยคำและให้ชี้เอกสารต่างๆ ตามที่รับสารภาพก่อนตั้งข้อหาว่า "กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น หรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็น ส.ส.ด้วยวิธีการดังกล่าวต่อไปนี้ 1.จัดทำ ให้ เสนอ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินให้แก่ผู้ใด" ซึ่งนายเจริญได้รับทราบพร้อมรับสารภาพตลอดกล่าวหา
ล่าสุดวันนี้ (7 ก.พ.) คณะการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำเขตเลือกตั้งที่ 4 จ.เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พาน จ.เชียงราย กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
รายงานข่าวแจ้งว่าหรับเขตเลือกตั้งที่ 4 เป็นการแข่งขันกัอย่างหนักระหว่าง น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ จากพรรคเพื่อไทย อดีต ส.ส.ซึ่งเป็นลูกสาวของนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.หลายสมัยเช่นกัน โดยถือว่ามีฐานเสียงที่แน่หนาอยู่ในเขต อ.พาน อ.ป่าแดด ฯลฯ มายาวนานหลายทศวรรษ ขณะที่การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคกล้าธรรมส่งนายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ อดีต ส.ส.ต่างพื้นที่ลงสมัครแข่งขัน เขตนี้ยังมีผู้สมัครคนอื่นๆ คือนายธรรมวัตร พรมเสน จากพรรคประชาชน นายสหการ เขื่อนแปด จากพรรคประชาธิปัตย์ นายชาติบัญชา จำปาเจียม จากพรรคพลวัต นายอินตา เมืองมูล จากพรรครวมไทยสร้างชาติ นายเทียม เทพเสน จากพรรคภูมิใจไทย และนายวัชรพงศ์ ปิโย จากพรรคโอกาสใหม่.