ศึกเลือกตั้งกาญจนบุรีเดือด 5 เขต 39 ผู้สมัคร 14 พรรค แชมป์เก่า–ดาวรุ่ง–บ้านใหญ่ ชิงเก้าอี้ สส. สูสีหลายพื้นที่

บรรยากาศการเลือกตั้ง สส.จังหวัดกาญจนบุรี คึกคัก โค้งสุดท้ายก่อนหย่อนบัตร พบการแข่งขันเข้มข้นทั้ง 5 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครรวม 39 คน จาก 14 พรรคการเมือง ขณะที่กระแสพื้นที่สะท้อนหลายเขตยังชิงคะแนนกันสูสี โดยเฉพาะเขต 1, เขต 3 และเขต 5 ซึ่งถูกจับตาเป็นพิเศษ
จังหวัดกาญจนบุรีมี 13 อำเภอ แบ่งเป็น 5 เขตเลือกตั้ง มีประชากรสัญชาติไทย 816,132 คน เป็นชาย 320,229 คน หญิง 337,057 คน และมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 657,286 คน เป็นชาย 320,249 คน หญิง 337,037 คน รวมหน่วยเลือกตั้งทั้งจังหวัด 1,078 หน่วยเลือกตั้ง
เขต 1 แชมป์เก่าปะทะหน้าใหม่ คะแนนยังน่าลุ้น
เขตเลือกตั้งที่ 1 ครอบคลุม อ.เมืองกาญจนบุรี (ยกเว้น ต.บ้านเก่า) และ อ.บ่อพลอย (เฉพาะ ต.หนองกุ่ม) มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,196 คน และมีหน่วยเลือกตั้ง 186 หน่วย ผู้สมัคร 10 คน จาก 10 พรรคการเมือง
กระแสการเมืองในพื้นที่จับตา 3 ผู้สมัครหลัก ได้แก่ นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ หรือ “กอล์ฟ” พรรคเพื่อไทย เบอร์ 5 แชมป์เก่าปี 2566 พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 1 นายภูวนาถ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ พรรคประชาชน เบอร์ 6 ผู้สมัครหน้าใหม่
โดยกระแสพื้นที่ประเมินว่า นายอัครนันท์ยังมีโอกาสรักษาเก้าอี้ได้ ขณะที่อันดับรองลงมาเป็นการแข่งขันระหว่างผู้สมัครหน้าใหม่และผู้สมัครจากภูมิใจไทย
เขต 2 คะแนนพลิก โค้งสุดท้ายเพื่อไทยกลับมาแรง
เขตเลือกตั้งที่ 2 ครอบคลุม อ.ท่าม่วง อ.ด่านมะขามเตี้ย และบางตำบลของ อ.พนมทวน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 131,663 คน หน่วยเลือกตั้ง 208 หน่วย ผู้สมัคร 9 คน
ก่อนหน้านี้กระแสพื้นที่ให้ นายชูเกรียรติ จีนาภักดิ์ พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 2 เป็นตัวเต็งเหนือ นายชูศักดิ์ แม้นทิม พรรคเพื่อไทย เบอร์ 4 แต่ล่าสุดในช่วงโค้งสุดท้าย กระแสในพื้นที่พลิกกลับ โดยนายชูศักดิ์เริ่มมีคะแนนนำ
เขต 3 ศึกรีแมตช์ สูสีห่างเพียง 780 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 3 ครอบคลุม อ.ท่ามะกา และบางพื้นที่ อ.พนมทวน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 136,011 คน หน่วยเลือกตั้ง 225 หน่วย มีผู้สมัคร 6 คน การแข่งขันยังคงเป็นคู่เดิมระหว่าง นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 5 แชมป์เก่าปี 2566 น.ส.พลอย ธนิกุล พรรคเพื่อไทย เบอร์ 4 ซึ่งการเลือกตั้งครั้งก่อน นายยศวัฒน์ชนะเพียง 780 คะแนน ทำให้ปีนี้การแข่งขันยังคงสูสี
เขต 4 กระแสบ้านใหญ่ยังมาแรง
เขตเลือกตั้งที่ 4 ครอบคลุม อ.เลาขวัญ อ.ห้วยกระเจา อ.บ่อพลอย (ยกเว้น ต.หนองกุ่ม) และ อ.หนองปรือ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 133,796 คน หน่วยเลือกตั้ง 266 หน่วย ผู้สมัคร 7 คน เสียงสะท้อนจากพื้นที่มองว่า น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ หรือ “น้องดรีม” พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 1 มีโอกาสได้รับความนิยมสูง พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช พรรคเพื่อไทย เบอร์ 2 เป็นคู่แข่งขันสำคัญ
เขต 5 ศึกจับตาระดับประเทศ ปมคลิปเสียงเขย่ากระแส
เขตเลือกตั้งที่ 5 ครอบคลุม ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี รวมถึง อ.ไทรโยค อ.ศรีสวัสดิ์ อ.ทองผาภูมิ และ อ.สังขละบุรี มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 122,620 คน หน่วยเลือกตั้ง 193 หน่วย ผู้สมัคร 7 คน
พื้นที่นี้ถูกจับตามองหลังเกิดกรณีคลิปเสียงสนทนาที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยพรรคเพื่อไทยได้ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวก่อนหน้านี้ กระแสพื้นที่มองว่า นายพนม โพธิ์แก้ว หรือ “สส.ไก่” พรรคเพื่อไทย เบอร์ 2 มีคะแนนนำเล็กน้อย
นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 3 ได้ปฏิเสธว่าเสียงในคลิปไม่ใช่ของตน และได้เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว พร้อมเดินหน้าหาเสียงตามปกติ อย่างไรก็ตาม ประชาชนบางส่วนมองว่ากรณีคลิปเสียงอาจไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจมากนัก ทำให้ผลคะแนนยังมีโอกาสพลิกได้
ทั้งนี้ การเลือกตั้ง สส.จังหวัดกาญจนบุรีจะมีขึ้นในวันที่ 8 ก.พ.นี้ หลังปิดหีบเลือกตั้งจะสามารถทราบผลอย่างไม่เป็นทางการว่าประชาชนจะมอบความไว้วางใจให้ผู้สมัครรายใดเข้าไปทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง