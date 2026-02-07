เปิดเมนูพื้นบ้าน “ยำปูนา” อาหารยอดนิยมชาวบ้านชายแดนหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว

เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือน ก.พ.- มี.ค.ของทุกปีซึ่งเป็นช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว ชาวบ้านจะสามารถจับ ปูนา ที่อาศัยอยู่ตามท้องนาได้เป็นจำนวนมากและชาวบ้านในหลายพื้นที่ต่างพากันสร้างสรรค์เมนูอาหารที่ทำจาก ปูนา เพื่อบริโภคภายในครอบครัว บางคนถึงขั้นทำเมนูอาหารขายสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ เนื่องจากความพิเศษของ ปูนา อยู่ที่เนื้อซึ่งมีความมันและแน่น เมื่อนำมาปรุงเป็นอาหารย่อมจึงรสชาติอร่อยเป็นพิเศษ
เช่นเดียวกับที่ร้าน “ปีใหม่ส้มตำ” ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ที่ในช่วงนี้ได้นำ ปูนา มายำจนกลายเป็นเมนูยำปูนา ซึ่งเป็นเมนูพื้นบ้านที่หาทานได้ยากและจะมีเฉพาะในบางช่วงของปีจนทำให้มีลูกค้าแวะเวียนเข้ามารับประทานกันอย่างต่อเนื่อง
"น้องปีใหม่ "เจ้าของร้านบอกว่า ปูนา เป็นปูที่อาศัยอยู่ตามท้องนาในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว เนื้อปูนา ค่อนข้างมีความันและหวาน ซ้ำยังมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ เมื่อนำมาทำเป็นเมนู ยำปูนา จึงให้ลูกค้าที่ได้ลิ้มลองติดใจจนกลายเป็นที่นิยมอย่าง และยังช่วยสร้างอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านชายแดนด้วยการจับปูนา ขายได้อีกด้วย
สำหรับขั้นตอนการทำเมนู ยำปูนา เริ่มจากการนำปูนาสด มาล้างทำความสะอาด ก่อนนำไปน็อกด้วยน้ำแข็งเพื่อให้ปูนิ่ง ก่อนนำไปแช่ในน้ำปลาผสมกระเทียมเพื่อเพิ่มความนัวและความหอม เมื่อจะนำมาปรุงก็จะเลือกปูตามจำนวนที่ต้องการ เพื่อนำมาแกะกระดองและแยกชิ้นส่วนเตรียมไว้
ส่วนขั้นตอนการยำ จะเริ่มจากตำพริกให้ละเอียด แล้วปรุงรสด้วย น้ำปลาร้า น้ำปลา น้ำตาล และมะนาว คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนใส่ ปูนา ที่เตรียมไว้ พร้อมเครื่องเคียงอย่างข้าวโพด มะม่วง และแครอท เพื่อเพิ่มสีสันและรสชาติ เมื่อนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้ทันที
“ เมนูนี้ลูกค้าส่วนใหญ่นิยมรับประทานคู่กับข้าวเหนียว เพราะเมื่อจิ้มมันปูนาแล้วทานพร้อมข้าวเหนียว ความมันของมันปูจะซึมเข้าไปในเนื้อข้าว ทำให้ได้รสชาติหวาน มัน หอมจากธรรมชาติของมันปู ยิ่งกินก็ยิ่งอร่อย เป็นเสน่ห์ของอาหารพื้นบ้านแท้ ๆ ที่หลายคนติดใจ สะท้อนถึงวิถีชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ท างธรรมชาติในพื้นที่ชายแดน อ.โคกสูง จ.ดสระแก้ว” เจ้างของร้านปีใหม่ส้มตำ กล่าว