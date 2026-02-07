xs
ระทึก! กระบะบรรทุกแรงงานพม่า เปลี่ยนเลนกะทันหัน ทำให้ถูกรถตามหลังชนท้าย ตามด้วยรถพ่วง 18 ล้อชนซ้ำ เจ็บ 18 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวศรีราชา - เกิดอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุกแรงงานชาวเมียนมา 18 ชีวิต พุ่งชนท้ายรถยนต์ ขณะเปลี่ยนเลน ก่อนถูกรถบรรทุก 18 ล้อชนซ้ำกลางถนนสาย 331 อ.ศรีราชา ส่งผลให้แรงงานได้รับบาดเจ็บทั้งหมด โชคดีไม่มีผู้เสียชีวิต

วันนี้ ( 7 ก.พ.) พ.ต.ท.จิรพงศ์ สิทธิธัญลักษณ์ สว.(สอบสวน) สภ.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้รับแจ้งเหตุรถกระบะบรรทุกแรงงานชาวเมียนมาเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนรถยนต์เก๋ง ก่อนถูกรถบรรทุกชนซ้ำ มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก บริเวณถนนสาย 331 หน้าเขตอุตสาหกรรมนิคมปิ่นทอง 3 ต.หนองขาม จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา

ในที่เกิดเหตุเป็นถนน 3 ช่องจราจร พบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ สีขาว ทะเบียน บร 8469 เพชรบุรี ดัดแปลงติดตั้งหลังคาท้ายรถเป็นที่นั่ง สภาพด้านหน้าและด้านท้ายพังเสียหาย ภายในรถพบผู้บาดเจ็บรวม 18 ราย เป็นชาย 10 ราย และหญิง 8 ราย ทั้งหมดเป็นแรงงานชาวเมียนมา เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง

ใกล้กันพบรถบรรทุก 18 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว ทะเบียน 74-7933 ชลบุรี ส่วนหางทะเบียน 71-0605 ชลบุรี สภาพด้านหน้าพังเสียหาย และบริเวณด้านหน้าจุดเกิดเหตุยังพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อมาสด้า สีดำ ทะเบียน 1ขต 8317 ชลบุรี และรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน 7กล 9680 กรุงเทพมหานคร ได้รับความเสียหายเช่นกัน

จากการตรวจสอบพบว่า นายพรณณงค์ พุฒเทศ อายุ 31 ปี ผู้ขับขี่รถกระบะรับส่งแรงงาน ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในที่เกิดเหตุ

ด้านนายจิรายุทธ คำเขียน คนขับรถบรรทุก 18 ล้อ ให้การว่า ขณะขับรถอยู่ในเลนขวาสุด เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุพบรถกระบะบรรทุกแรงงานที่วิ่งอยู่เลนขวาพยายามเปลี่ยนเลนไปเลนกลาง แต่เนื่องจากการจราจรเริ่มติดขัดและใช้ความเร็ว ทำให้รถกระบะหักกลับเข้ามาในเลนขวากะทันหัน ส่งผลให้รถบรรทุกพุ่งชนท้าย ก่อนรถกระบะจะกระเด็นไปชนรถยนต์ด้านหน้าอีก 2 คัน

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมสอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้อง โดยจะเรียกคู่กรณีทั้งหมดเข้าสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.หนองขาม เพื่อสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดต่อไป










