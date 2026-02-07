พระวัดเมืองอุทัยฯวัย 61 ดำซ่อมท่อประปาใต้สระลึก 7-8 เมตร ก่อนจมหายข้ามคืน ทีมกู้ภัยลงหารอบแรกไม่พบ

อุทัยธานี – ศรัทธาสาธุลุ้นช่วยกันทั้งคืน..พระภิกษุวัดโค่ง เมืองอุทัยฯ วัย 61 ปี ดำลงซ่อมท่อประปาใต้สระน้ำท้ายวัดลึกร่วม 7-8 เมตร ที่มีผักตบเกือบเต็ม พระลูกวัดอีกรูปที่ดำลงพร้อมกันบอกได้ยินเสียง “อึ๊กๆ” ขณะขึ้นมาหายใจครั้งสุดท้าย ก่อนจมหายข้ามคืน ทีมกู้ภัย-นักประดาน้ำ ดำค้นหารอบแรกแล้วไม่พบ เตรียมลงหาอีกรอบวันนี้
พ.ต.ท.จรูญ ตรงกลาง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุทัยธานี และอาสาสมัครกู้ภัย ได้รับแจ้งเหตุพระภิกษุจมน้ำสูญหาย ภายในสระน้ำท้ายวัดธรรมโศภิต หรือวัดโค่ง อ.เมืองอุทัยธานี ช่วงค่ำที่ผ่านมา(6 ก.พ.69) จึงเร่งเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถแบคโฮขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี กำลังเร่งนำผักตบชวาและกิ่งไม้ออกจากสระน้ำ เพื่อเปิดพื้นที่ให้การค้นหา หลังจากนักประดาน้ำจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัย อบจ.อุทัยธานี และมูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานี ได้ลงดำน้ำค้นหาร่างพระภิกษุแล้ว 1 ครั้ง เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ
เนื่องจากสระน้ำลึกถึงประมาณ 7–8 เมตร พื้นที่กว้าง มีผักตบชวาและกิ่งไม้จำนวนมาก อีกทั้งน้ำมีลักษณะขุ่นดำ มองไม่เห็นใต้น้ำ จึงจำเป็นต้องยุติการค้นหาไว้ชั่วคราว และประสานรถแบคโฮเข้ามากำจัดสิ่งกีดขวางก่อน เพื่อความปลอดภัยของนักประดาน้ำ
สอบถาม พระณัฐวุฒิ อายุ 35 ปี ให้การว่า ตนและพระเจนต์ กรจิตุโต อายุ 61 ปี ได้ลงไปซ่อมท่อประปาที่สระน้ำ เนื่องจากไม่สามารถสูบน้ำได้ โดยทั้งสองเคยลงมาซ่อมแซมบริเวณดังกล่าวเป็นประจำ กระทั่งพระเจนต์ได้ดำลงไปตรวจสอบปลายท่อว่ามีสิ่งอุดตันหรือไม่ ขณะที่ตนไล่ตรวจสอบตามแนวท่อ ต่อมากลับไม่พบพระเจนต์โผล่ขึ้นมาจากน้ำ จึงพยายามลงไปช่วยเหลือ แต่ไม่ทัน เห็นเพียงครั้งสุดท้ายว่าพระเจนต์ขึ้นมาหายใจพร้อมเสียง “อึ๊ก ๆ” ก่อนจะจมหายไป จึงรีบโทรศัพท์แจ้งกู้ภัย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่า จะสามารถเริ่มปฏิบัติการค้นหาอีกครั้งในช่วงเช้าวันนี้(7 ก.พ.) หลังจากกำจัดผักตบชวาออกจากสระจนหมด เนื่องจากพื้นที่รอบสระคับแคบ และต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่