ยิ่งใหญ่! พิธีไหว้ครูมวยไทยรำลึก “สมเด็จพระเจ้าเสือ” งาน Amazing Muay Thai Festival 2026 นักแสดงกว่า 1,500 คนตระการตา

ประจวบคีรีขันธ์ – ททท. จับมือกองทัพบกและหน่วยงานภาครัฐ–เอกชน จัดพิธีไหว้ครูมวยไทยรำลึก “สมเด็จพระเจ้าเสือ” องค์พระบิดามวยไทย อย่างยิ่งใหญ่ ภายในงาน Amazing Muay Thai Festival 2026 ณ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน นักแสดงร่วมแสดงกว่า 1,519 คน ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมแม่ไม้มวยไทย สืบสานมรดกภูมิปัญญาไทยสู่เวทีโลก
ค่ำวานนี้ ( 6 ก.พ.) ที่อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือ “สมเด็จพระเจ้าเสือ” พร้อมถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. พล.อ.จินตมัย ชีกว้าง ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก “บัวขาว” สมบัติ บัญชาเมฆ ยอดนักชกชาวไทย แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติร่วมพิธีอย่างคับคั่ง
ภายในพิธีมีการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย 93 วินาที ก่อนเข้าสู่พิธีครอบครูและไหว้ครูมวยไทย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมชุด “ลั่นกลองเกริกฟ้า ประกาศศักดา ภูมิปัญญามวยไทย” แบ่งเป็น 4 องค์ ได้แก่ องค์ที่ 1 สี่ภาค สี่วิถี หนึ่งแผ่นดิน องค์ที่ 2 บิดาแห่งมวยไทย องค์ที่ 3 น้อมจิตบูชาครู ธำรงศิลป์ไหว้ครูมวยไทย และองค์ที่ 4 วีรกรรมทหารกล้า เลือดเนื้อเพื่ออธิปไตย “ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขาด” โดยใช้นักแสดงกว่า 1,519 คน พร้อมการแสดงพลุสุดยิ่งใหญ่ปิดท้ายงานอย่างตระการตา
ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันมวยไทย” ซึ่งตรงกับวันเสวยราชสมบัติของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือ “พระเจ้าเสือ” พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านมวยไทย เพื่อสืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้คงอยู่คู่ชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทย
สำหรับการจัดงาน Amazing Muay Thai Festival 2026 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Ultimate Muay Thai Experience” ระหว่างวันที่ 4-7 ก.พ.69 ณ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน โดยความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองทัพบก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภามวยโลกมวยไทย (WBC) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ เทศบาลนครหัวหิน โรงเรียนนายสิบทหารบก ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 เนื่องในโอกาสครบรอบ 324 ปีแห่งวันขึ้นครองราชย์ พร้อมผลักดันมวยไทยสู่การเป็นกีฬาประจำชาติและ Soft Power สำคัญของไทย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้อุทยานราชภักดิ์เป็นจุดหมายปลายทางด้านมวยไทยของนักท่องเที่ยวทั่วโลก