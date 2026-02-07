xs
xsm
sm
md
lg

ยิ่งใหญ่! พิธีไหว้ครูมวยไทยรำลึก “สมเด็จพระเจ้าเสือ” งาน Amazing Muay Thai Festival 2026 นักแสดงกว่า 1,500 คนตระการตา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประจวบคีรีขันธ์ – ททท. จับมือกองทัพบกและหน่วยงานภาครัฐ–เอกชน จัดพิธีไหว้ครูมวยไทยรำลึก “สมเด็จพระเจ้าเสือ” องค์พระบิดามวยไทย อย่างยิ่งใหญ่ ภายในงาน Amazing Muay Thai Festival 2026 ณ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน นักแสดงร่วมแสดงกว่า 1,519 คน ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมแม่ไม้มวยไทย สืบสานมรดกภูมิปัญญาไทยสู่เวทีโลก

ค่ำวานนี้ ( 6 ก.พ.) ที่อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือ “สมเด็จพระเจ้าเสือ” พร้อมถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. พล.อ.จินตมัย ชีกว้าง ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก “บัวขาว” สมบัติ บัญชาเมฆ ยอดนักชกชาวไทย แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

ภายในพิธีมีการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย 93 วินาที ก่อนเข้าสู่พิธีครอบครูและไหว้ครูมวยไทย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมชุด “ลั่นกลองเกริกฟ้า ประกาศศักดา ภูมิปัญญามวยไทย” แบ่งเป็น 4 องค์ ได้แก่ องค์ที่ 1 สี่ภาค สี่วิถี หนึ่งแผ่นดิน องค์ที่ 2 บิดาแห่งมวยไทย องค์ที่ 3 น้อมจิตบูชาครู ธำรงศิลป์ไหว้ครูมวยไทย และองค์ที่ 4 วีรกรรมทหารกล้า เลือดเนื้อเพื่ออธิปไตย “ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขาด” โดยใช้นักแสดงกว่า 1,519 คน พร้อมการแสดงพลุสุดยิ่งใหญ่ปิดท้ายงานอย่างตระการตา

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 6 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันมวยไทย” ซึ่งตรงกับวันเสวยราชสมบัติของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือ “พระเจ้าเสือ” พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านมวยไทย เพื่อสืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้คงอยู่คู่ชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทย

สำหรับการจัดงาน Amazing Muay Thai Festival 2026 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Ultimate Muay Thai Experience” ระหว่างวันที่ 4-7 ก.พ.69 ณ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน โดยความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองทัพบก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สภามวยโลกมวยไทย (WBC) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ เทศบาลนครหัวหิน โรงเรียนนายสิบทหารบก ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 เนื่องในโอกาสครบรอบ 324 ปีแห่งวันขึ้นครองราชย์ พร้อมผลักดันมวยไทยสู่การเป็นกีฬาประจำชาติและ Soft Power สำคัญของไทย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้อุทยานราชภักดิ์เป็นจุดหมายปลายทางด้านมวยไทยของนักท่องเที่ยวทั่วโลก










ยิ่งใหญ่! พิธีไหว้ครูมวยไทยรำลึก “สมเด็จพระเจ้าเสือ” งาน Amazing Muay Thai Festival 2026 นักแสดงกว่า 1,500 คนตระการตา
ยิ่งใหญ่! พิธีไหว้ครูมวยไทยรำลึก “สมเด็จพระเจ้าเสือ” งาน Amazing Muay Thai Festival 2026 นักแสดงกว่า 1,500 คนตระการตา
ยิ่งใหญ่! พิธีไหว้ครูมวยไทยรำลึก “สมเด็จพระเจ้าเสือ” งาน Amazing Muay Thai Festival 2026 นักแสดงกว่า 1,500 คนตระการตา
ยิ่งใหญ่! พิธีไหว้ครูมวยไทยรำลึก “สมเด็จพระเจ้าเสือ” งาน Amazing Muay Thai Festival 2026 นักแสดงกว่า 1,500 คนตระการตา
ยิ่งใหญ่! พิธีไหว้ครูมวยไทยรำลึก “สมเด็จพระเจ้าเสือ” งาน Amazing Muay Thai Festival 2026 นักแสดงกว่า 1,500 คนตระการตา
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น