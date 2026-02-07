ตชด.เผยนาทีปฏิบัติการดักสกัดแก๊งขนยาเชียงใหม่ ควบกระบะซุกยาบ้า 3 ล้านเวียงแหงเข้าแม่แตง

เชียงใหม่ - สายชี้เป้าพร้อมเส้นทางมาแต่ไก่โห่..ตชด.ภาค 3 เผยนาทีเปิดปฏิบัติการสกัดแก๊งขนยาควบ จยย.เป็นหมาทาง นำหน้ากระบะทะเบียนเชียงใหม่ คลุมผ้าใบจากเวียงแหงเข้าแม่แตง พอเจอ จนท.บึ่งหนีก่อนจอดรถทิ้งเผ่นแน่บไร้ร่องรอย พบยึดยาบ้าท้ายรถได้ 3 ล้านเม็ด
ตำรวจตระเวนชายแดน(ตลด.)ภาค 3 พร้อมตำรวจ สภ.แม่แตง เชียงใหม่ - ฝ่ายปกครอง - ทหารกองกำลังผาเมือง-ปปส. ได้แถลงข่าวการตรวจยึดยาบ้าได้ในพื้นที่ ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อีกล็อตใหญ่ ประมาณ 3,000,000 เม็ด เมื่อเวลาประมาณ 00.30 น.วันที่ 6 ก.พ.68 ที่ผ่านมา
ปฏิบัติการนี้เริ่มขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ร้อย ตชด.335 ได้รับแจ้งจากสายลับเมื่อ 4 ก.พ.69 ว่า จะมีการลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากจากพื้นที่ อ.เวียงแหง ไปยัง ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง ผ่านเส้นทางแยกบ้านวังสมาธิ–เมืองคอง–เชียงดาว เป็นเส้นทางหลัก และใช้รถจักรยานยนต์ขับนำทาง รถยนต์กระบะที่เป็นพาหนะหลักในการขนลำเลียง
เจ้าหน้าที่จึงได้บูรณาการกำลังออกเป็น 2 ชุดปฏิบัติการ เฝ้าสังเกตการณ์บริเวณสามแยกก่อนถึงบ้านป่าข้าวหลาม ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ จนกระทั่งเวลาประมาณ 00.30 น. ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 1 สังเกตเห็นรถจักรยานยนต์ขับผ่านจุดตรวจ และมีรถยนต์กระบะต้องสงสัยขับตามมา โดยมีผ้าใบสีดำคลุมท้ายกระบะและมีชายนั่งอยู่ด้านหลัง 1 คน จึงแจ้งให้ชุดปฏิบัติการที่ 2 เข้าทำการสกัดกั้น
แต่เมื่อรถยนต์คันดังกล่าวเห็นเจ้าหน้าที่กลับขับรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามไปอย่างกระชั้นชิด จนพบรถยนต์กระบะโตโยต้า รีโว่ แคป สีเทา หมายเลขทะเบียน ยท 8848 เชียงใหม่ จอดดับเครื่องทิ้งไว้ใกล้บริเวณบ่อขยะ โดยไม่พบคนขับและบุคคลที่เคยนั่งอยู่ท้ายกระบะ
จากการตรวจสอบท้ายรถกระบะ ใต้ผ้าใบสีดำซุกซ่อนกระสอบฟาง 15 กระสอบ ภายในบรรจุยาบ้า ลักษณะเม็ดกลมแบนสีส้มและสีเขียวปนกัน ด้านหนึ่งเรียบและอีกด้านหนึ่งประทับตรา WY ห่อด้วยถุงพลาสติกชนิดกดปิดดึงเปิดสีน้ำเงินและหุ้มด้วยกระดาษสา รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 3,000,000 เม็ด จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีและขยายผลหาผู้กระทำผิดต่อไป.